"Не бачимо прагнення до війни": у Білому домі не виключили ударів по Ірану, але не оголосили рішень

За словами речника адміністрації президента Джона Кірбі, Білий дім не бажає вирішувати конфлікт з Тегераном у військовий спосіб. У Пентагоні вважають, що Іран також не зацікавлений у бойових діях.

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Білий дім не виключив, що президент Джо Байден розглядає можливість атак по Ірану після того, як троє військових США загинули та понад 40 солдатів були поранені внаслідок нападу на їхню базу в Йорданії, але не побачив "прагнень до війни" з боку в Тегерану. Про це повідомляє Reuters.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі розповів, що наразі адміністрація Байдена працює над варіантами. Водночас він не виключив застосування сили.

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"Ми не прагнемо конфлікту з режимом у військовий спосіб", — пояснив він.

Пентагон припустив, що Іран також не бажає бойових дій. Прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх додала, що військове відомство не вважає, що Іран також не хоче війни.

"Ми, звичайно, не прагнемо війни, і, відверто кажучи, ми не бачимо, щоб Іран прагнув війни зі Сполученими Штатами", – сказала вона журналістам.

Війна між США та Іраном: потенційні ризики

Адміністрація президента Джо Байдена, як повідомила агенція Bloobmberg, розглядає можливість завдати удару по Ірану у зв’язку з атакою іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів. Аналітики вважають, що США знаходяться на порозі ще більшого втягування в регіональний конфлікт. Американці завдали десятки ударів по ставлениках Ірану в Іраку та Сирії, а також розпочали хвилю ударів по хуситах у Ємені.

Джонатан Панікофф, колишній заступник офіцера національної розвідки в Національній раді з питань розвідки, вважає, що адміністрації Байдена доведеться дотримуватися дуже делікатної лінії, намагаючись відповісти досить сильно, щоб відновити певну крихту стримування. Дії будуть направлені на те, щоб атаки знову не повторювалися.

Нагадаємо, 29 січня 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що теперішній керівник американської держави Джо Байден підштовхнув світ до Третьої світової війни. Трамп наголосив, коли він був би президентом, Іран не наважився б на удар, а Росія не атакувала б Україну.