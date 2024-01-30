Новий законопроєкт про мобілізацію: що зміниться для студентів і аспірантів (скриншот)

Згідно з новим законопроєктом, аспіранти, які здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, опинилися поза списком осіб, які не підлягають призову на час мобілізації.

В оновленому законопроєкті про мобілізацію №10449, який дещо змінився, якщо порівняти з попередньою версією, регламентуються правила мобілізації для студентів. Проєкт закону опубліковано на сайті Верховної ради України.

Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають здобувачі фахової (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами та здобувають рівень освіти, вищий за здобутий раніше. До них також належать докторанти й особи, зараховані на навчання в інтернатуру.

Виняток — аспіранти, які здобувають освіту шляхом фізичних або юридичних осіб на умовах контракту.

Призову на службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

Студенти:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти;

асистенти-стажери;

аспіранти й докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

Викладачі:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової вищої освіти; наукових установ і організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

закладів загальної середньої освіти.

Тут необхідна умова — робота в освітніх установах не менш ніж на 0,75 ставки.

Нагадаємо про те, кого з жінок можуть мобілізувати, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію. Стати на військовий облік потрібно буде жінкам із медичною або фармацевтичною професією.

Також повідомлялося про те, як зміниться порядок вручення повісток після ухвалення законопроєкту.