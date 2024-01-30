Новий законопроєкт про мобілізацію: як покарають чоловіків за ігнорування повістки

ТЦК та СП можуть подати до суду на військовозобов'язаного, який проігнорує письмову вимогу з'явитися до ТЦК. Для ухилянтів передбачено декілька варіантів покарань.

Новий законопроєкт про мобілізацію визначає покарання для військовозобов'язаних, які ухиляються від військової служби. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

ТЦК та СП можуть подати до суду на ухилянта

У разі ігнорування військовозобов'язаним своїх обов'язків керівник ТЦК повинен протягом 5 днів надіслати громадянину в електронній чи паперовій формі листа з повідомленням про вимогу про виконання обов'язку. ТЦК може звернутися до суду, якщо чоловік не з'явився до військкомату протягом 10 днів.

Покарання за ухилення від служби

Чоловікам, які ігноруватимуть виклик до ТЦК та СП, загрожує:

тимчасове обмеження в праві виїзду за кордон;

тимчасове обмеження в праві керувати транспортним засобом;

накладення арешту на кошти й інші цінності, які перебувають на рахунках і зберіганні в банках чи інших фінансових установках, і на електронні гроші.

ТЦК та СП може відкликати свою вимогу

ТЦК може відкликати свою вимогу, якщо:

громадянин виконав обов'язок, зазначений у вимозі;

громадянин прибув до ТЦК та СП;

у разі рішення суду щодо незадоволення вимог ТЦК.

Нагадаємо, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію повістки військовозобов'язаним можуть надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

Проєкт закону передбачає, що деяких жінок можуть призвати на військову службу. Вони виконуватимуть військовий обов'язок на рівних правах із чоловіками.