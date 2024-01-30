Законопроєкт про мобілізацію: поліцейські та чиновники можуть залишитися без права на відстрочку

Автори законопроєкту пропонують зробити рівний облік для всіх громадян. Відповідно, державні службовці та правоохоронці зможуть також отримати повістки, якщо документ ухвалять нардепи.

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію, який дасть змогу призивати співробітників правоохоронних органів, якщо його в результаті ухвалять. Текст опубліковано на сайті парламенту 30 січня.

Автори документа пропонують, щоб деякі чиновники та правоохоронці також підлягали мобілізаційним процесам, адже йдеться про рівний облік для всіх. Державні службовці також позбудуться свого права на відстрочку, якщо голосування за законопроєкт буде успішним.

Відповідно, під мобілізацію потраплятимуть такі громадяни: співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ), Державного бюро розслідувань (ДБР), Державної виконавчої служби, прокуратури, Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Служби судової охорони та Національної поліції.

Бронь державних службовців, ідеться далі в законопроєкті, здійснюватиметься на тих самих умовах, що й для інших громадян. Тобто категорія "Б" та "В" — 50% військовозобов'язаних у кожному органі.

У документі далі пропонують, щоб голови міських і селищних, територіальних громад і далі мали право на бронь від військової служби. Тоді як у військовозобов'язаних, які працюють в органах місцевого самоврядування, буде право на бронь у розмірі 50% від загального штату співробітників.

Коли законопроєкт ухвалять і чи схвалять його народні депутати, поки що невідомо.

Нагадаємо, що 30 січня в мережі з'явився текст нового законопроєкту про мобілізацію, який до Верховної Ради вніс Кабмін. У документі зазначено, що призовний вік усе ж буде знижено до 25 років. Право на звільнення від військової служби отримають люди з усіма групами інвалідності.