"Ми забезпечимо Україну": в Пентагоні прокоментували передачу Україні бомб GLSDB

За даними Міноборони США, із міркувань оперативної безпеки американська влада не підтверджуватиме конкретних термінів передання озброєнь.

Міністерство оборони США підтвердило своє бажання передати Україні бомби малої дальності для наземного запуску (GLSDB). Однак офіційні представники Пентагону відмовилися від уточнення конкретних термінів передачі зазначених озброєнь Києву. Про це заявив представник Міноборони США, генерал Патрік Райдер на брифінгу в Пентагоні.

"Щодо малої дальності — як ми заявили ще торік, ми забезпечимо Україну GLSDB у межах наших зусиль, які фінансуються Ініціативою сприяння безпеці України (USAI)", — сказав він.

Проте, згідно із заявою Райдера, із міркувань оперативної безпеки, у Пентагоні не планують підтверджувати конкретні часові межі передачі зазначених озброєнь.

"Ми залишимо Україні право повідомляти про будь-які постачання", — зазначив представник американського оборонного відомства.

Програма "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI) включає в себе передачу фінансових коштів відповідно до раніше затвердженого Конгресом фінансування, спрямованого на виробництво нових озброєнь для Збройних сил України.

Після анонсування нових партій військової допомоги в межах цієї ініціативи необхідно врахувати час, необхідний для виробництва нового озброєння американськими підприємствами, а також його доставку в Україну. Отже, попри відсутність поточного фінансування з боку США для України, передача бомб малої дальності для наземного запуску (GLSDB), як було оголошено, вже була профінансована попередніми траншами.

Що відомо про GLSDB

Бомби малої дальності наземного запуску (GLSDB) — це компактні та високоточні боєприпаси, розроблені 2019 року спільно компанією Boeing і шведською компанією SAAB.

Боєприпаси поєднують планерну авіаційну бомбу малої дальності GBU-39 із ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. GLSDB спрямовується за допомогою GPS, може долати деякі електронні перешкоди й використовуватися за будь-яких погодних умов для ураження цілей на відстані до 150 км. Запускається з реактивних систем M270 і HIMARS.

Нагадаємо, 30 березня 2023 року Росія поширювала фейки про нібито перехоплення системою протиповітряної оборони керованої бомби GLSDB. За даними Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України, станом на той момент, цей боєприпас навіть не поставили на серійне виробництво.

У жовтні військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що бомби GLSDB менші та простіші у використанні, ніж далекобійні ракети ATACMS. Зокрема, такий боєприпас може залетіти у вікно.