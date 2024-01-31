Зеленський запропонував Залужному стати секретарем РНБО, але він відмовився, — The Economist

Журналісти стверджують, що на посаду головнокомандувача ЗСУ було висунуто дві кандидатури — Олександр Сирський і Кирило Буданов. Однак топофіцери відмовилися від нового місця роботи.

Президент Володимир Зеленський запропонував Валерію Залужному обійняти посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони, однак він відмовився від цієї пропозиції. Про це пише видання The Economist.

За даними джерела, на розгляд для призначення головнокомандувача Збройних Сил України висувають кандидатури керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова і командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Інсайдерські джерела видання підтвердили, що ввечері 29 січня президент Володимир Зеленський сповістив Валерія Залужного про своє рішення перервати його службу, однак запропонував іншу посаду, яку Залужний відмовився прийняти.

На розгляд на посаду головнокомандувача Збройних Сил України висунуто двох генералів: 58-річного Олександра Сирського і 38-річного Кирила Буданова.

Інформація з джерел також вказує на те, що Буданов відмовився від можливості обійняти посаду головнокомандувача ЗСУ, водночас його колеги стверджують, що в нього немає права відхиляти цю пропозицію.

Нагадаємо, що 29 січня в мережі поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нібито зняли з посади. Стверджувалося, що президент України Володимир Зеленський уже нібито підписав відповідний указ.

Пізніше Володимир Зеленський опублікував вечірнє відеозвернення, в якому розповів підсумки дня і не зробив жодної заяви щодо поширених чуток про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.