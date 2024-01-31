Розпочнеться хід України: Буданов спрогнозував завершення наступу ЗС РФ (відео)

Очільник ГУР зазначив, що окупанти не досягли великих та запланованих результатів на фронті, однак все ж мають певні просування, зокрема поблизу Авдіївки.

Російська Федерація не змогла досягти поставлених цілей на фронті, тож невдовзі наступ окупантів, який розпочався у листопаді 2023 року, вичерпається і тоді розпочнеться хід України. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у ефірі телемарафону.

За його словами, наразі уже понад два місяці триває наступальна операція Росії, великих результатів окупанти не досягли, проте певні просування в них є.

"Результати — самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі — ну, точно це буде неправда. На жаль, для нас, певне просування в полях у них є. І біля Авдіївки — те, що сталося", — розповідає Буданов.

Окрім того, як наголошує Буданов, росіяни хотіли якнайшвидше перетнути бар’єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області. У такий спосіб противник намагався вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, однак нині "навіть близько до цього нічого немає".

"Але їхній наступ ще продовжується. Десь на початку весни він вичерпається повністю… Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш", — підсумував Буданов.

Нагадаємо, 30 січня аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що очікуваний зимово-весняний наступ російських військ триває. Окупанти атакують у районі кордону Харківської та Луганської областей.

27 січня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що росіяни відновили інтенсивність наступальних дій у напрямку Синьківки й Табаївки. За його словами, військові та місцева влада мають бути готові до будь-якого розвитку подій, адже є ризики ширшого наступу.