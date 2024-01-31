Готуються воювати за мінус 40: у США розробляють нову доктрину в Арктиці (фото)

Автори посібника зазначають, що військові в таких екстремальних умовах можуть зіткнутися з багатьма унікальними аспектами цього регіону. Наприклад, метали та пластик стають крихкими, а термін служби батарей значно менший.

Армія США розпочала створення першої за більш ніж півстоліття військової доктрини, орієнтованої на Арктику — Arctic and Extreme Cold Weather Operations, повідомляє пресслужба армії США.

Цей посібник, випуск якого очікується в середині 2024 року, покликаний озброїти солдатів і командирів знаннями та методами, необхідними для навігації та успішної роботи в арктичних умовах, навіть за температури до -40°C.

Провідний автор доктрини в Управлінні доктрини об'єднаних озброєнь капітан Едвард Гарібай зазначив, що арктичні операції та операції в умовах екстремальних холодів — це не просто виживання, це процвітання. Через зміну клімату, найближчими десятиліттями Арктика стане дедалі доступнішою та набуде нового значення, тож американські військові мають бути готові до виконання місій у таких умовах, переконаний американський офіцер.

Військовослужбовці США готуються воювати в суворих арктичних умовах

Керівництво матиме тактичну спрямованість, допомагаючи солдатам застосовувати концепції та досвід, якими вони вже володіють, і адаптувати їх до унікальних викликів Арктики.

У ній буде пояснено багато унікальних аспектів цього регіону, які часом суперечать логічному розумінню, і міркування, які солдати повинні прийняти для коригування операцій. Наприклад, сонце може ніколи не зійти в грудні; GPS і супутники можуть бути ненадійними через сонячні бурі; метали і пластик стають крихкими та можуть ламатися; термін служби батарей значно менший.

За словами Гарібая, наразі американські війська стикаються з проблемою фрагментарних знань, які нелегко поширити по всій армії.

"У нас є окремі люди і підрозділи, що володіють досвідом, але їхні знання обмежуються місцевими стандартними операційними процедурами, що передаються від одного командування до іншого. Ми об'єднуємо всі ці знання в один всеосяжний ресурс, забезпечуючи основу для всіх, на яку можна спиратися", — підсумував капітан.

Боєць 11-ої повітряно-десантної дивізії на Алясці

При створенні доктрини американці уважно вивчають історичні документи з країнами Північної півкулі — включно з Канадою, Норвегією, Фінляндією, Швецією та Данією. При цьому 11-а повітряно-десантна дивізія на Алясці, відома своїм досвідом, зіграла ключову роль у розробці доктрини.

"Армія США має бути готовою вступити в бій і здобути перемогу в екстремально холодних і гірських умовах як засіб стримування конфлікту, і 11-та повітряно-десантна дивізія слугує основою цього потенціалу", — наголосив командувач дивізією генерал-майор Брайан Ейфлер.

Раніше Фокус переклав новий текст Ділан Бака і Зака Ота, присвячений оборонній доктрині США та її союзників. У публікації порушено питання потенційного протистояння Китаю і США через ситуацію навколо Тайваню.