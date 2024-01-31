Виробництво воєнного часу: Фінляндія тестує розгортання ліній на цивільних заводах

Десятиліттями Фінляндія інвестувала кошти, щоб у випадку війни цивільні заводи швидко могли почати виробляти техніку для армії. Зараз таких компаній понад 1000.

Міністерство оборони Фінляндії в тестовому режимі планує перевірити так звані виробничі резерви, які були зроблені з фінськими компаніями на випадок війни. Про це повідомив очільник військової економіки збройних сил Фінляндії Мікко Хейсканен в інтервʼю Helsingin Sanomat.

Оборонне відомство почало тестувати "резервування виробництва" на цивільних підприємствах. Програма була розроблена ще за часів існування СРСР. Вона передбачала початок виробництва військового обладнання на цивільних підприємствах в умовах надзвичайної ситуації. Для цього на деяких підприємствах заздалегідь були створені виробничі лінії для оборонної продукції, запаси для виробництва, а також навчили працівників.

Мікко Хейсканен

За словами Хейсканена, протягом цієї весни будуть проводити тестування такої системи. Військові планують протестувати кожен з компонентів виробництва зброї під час війни. Зазначається, що було укладено угод про партнерство та резервування виробництва із понад 1000 компаніями, серед яких механічні цехи, заводи тощо. За умов війни вони можуть перейти до виготовлення компонентів до боєприпасів. Окрім виробництва озброєння планується також й надавати обслуговування військовим чи забезпечувати харчуванням.

Хейсканен каже, що підписані угоди з фінськими компаніями в першу чергу говорять про бажання виробників захищати державу у випадку війни. Публічно назви підприємств не називають, окрім кількох генеральних оборонних підприємств:

виробник бронетехніки Patria;

технічне обслуговування та ремонт Millog;

постачання харчування Leijona Catering.

"У багатьох випадках необхідне для цього обладнання оплачувалось міноборони. Ці інвестиції робилися десятиліттями. Зараз ми знімаємо з конвеєрів пилозахисні ковпаки та виготовляємо гранати та патрони, що покращить ситуацію з нашими запасами", — повідомив Мікко Хейсканен.

Нагадаємо, в кінці 2023 року РФ анонсувала посилення військової присутності вздовж кордонів Фінляндії артустановками "Коалиция-СВ".

21 грудня Фінляндія виділила 21-й пакет військової допомоги Україні на 106 млн євро.