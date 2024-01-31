"Сірий вовк" готується стати в стрій: армія США почне отримувати нові гелікоптери (відео)

Повітряні сили хочуть отримати нову та сучасну платформу, щоб замінити застарілі гелікоптери UH-1N Huey.

Оборонна корпорація Boeing планує розпочати постачання перших гелікоптерів MH-139A Gray Wolf ("Сірий вовк") в стрій Повітряних сил США. Про це повідомляє Defense News.

Компанія Boeing завершила будівництво першого серійного гелікоптера Gray Wolf наприкінці грудня. Нині борт проходить льотні випробування на заводі компанії Leonardo. Паралельно продовжується процес проходження сертифікаційних випробувань Федерального управління цивільної авіації (FAA).

Повітряні сили США планують придбати до 80 гелікоптерів Gray Wolf для заміни UH-1N Huey. Вертольоти будуть використовувати для патрулювання ракетно-ядерних полігонів, а також для транспортування вищого військового керівництва. Військові замовили першу малу серію з 13 гелікоптерів.

Grey Wolf — це воєнізована версія комерційного гелікоптера AW139 Leonardo. Труднощі в інтеграції військових систем із конструкцією комерційних вертольотів і затримки в процесі сертифікації FAA сповільнили виконання програми MH-139.

"Ми прагнемо просувати цю програму і досягли ще однієї важливої ​​віхи з першим серійним літаком. Це досягнення відкриває нам шлях до завершення видатних випробувань і наближення до критично важливого для ПС США гелікоптера", — заявив Азім Хан, директор програми Boeing MH-139.

Перевагою Gray Wolf над Huey є дальність польоту, швидкість та вантажність. За даними Boeing, нова платформа буде літати на 50% швидше, на 50% більшу відстань та на 5000 фунтів більшу вантажність.

Нагадаємо, 23 листопада Boieng писав про готовність до серійного виробництва гелікоптера MH-139A Gray Wolf.

3 листопада стало відомо, що Boeing розраховує передати Повітряним силам США третій і четвертий винищувачі F-15EX Strike Eagle II.