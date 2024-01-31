Не зеки: у британській розвідці назвали основний спосіб полонення армії Росії

За даними відомства, використання короткострокових контрактів з ув'язненими викликало полеміку в суспільстві. Особливо росіян турбували повторні випадки скоєних злочинів, а також той факт, що ув'язнені служили менше, ніж мобілізовані та резервісти.

Російські військові переглянули підхід до набору в армію, відмовившись від використання короткострокових контрактів з ув'язненими, як це було на початку війни з Україною. Замість цього, нині акцент зроблено на регулярному наборі нових солдатів за довгостроковими контрактами. Про це йдеться у звіті Оборонної розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 31 січня.

Військові Сполученого Королівства вказали, що розслідування Російської служби Бі-Бі-Сі виявило, що з вересня 2023 року Росія припинила набір ув'язнених на короткострокові терміни. Тепер пропонуються стандартизовані контракти, що зобов'язують до військової служби не менше ніж до закінчення наказу про часткову мобілізацію у вересні 2022 року.

Зазначається, що використання короткострокових контрактів з ув'язненими викликало полеміку в суспільстві. Особливо росіян турбували питання щодо повторних злочинів ув'язнених, які повернулися, і короткого періоду служби порівняно з резервістами, мобілізованими на невизначений термін.

"Ймовірно, що короткострокове вербування ув'язнених було відповіддю на проблеми з набором в армію на початку війни. У 2023 році російська держава, найімовірніше, звернулася до регулярного набору за контрактом як до основного джерела нових військових кадрів", — ідеться в повідомленні оборонної розвідки.

Ці зміни в підході до вербування є значним поворотом і можуть вплинути на динаміку військових дій і баланс сил у регіоні, резюмували британські військові.

Нагадаємо, військовий експерт Євген Дикий заявив, що в Росії існують аналогічні проблеми з мобілізацією, як і в Україні, попри значну різницю в чисельності населення.

Також нагадаємо, 11 січня аналітики Інституту випромінювання війни (ISW) писали у своєму звіті, що укомплектованість російських військ і статичність фронту по обидва боки дають можливість російським військам проводити планові ротації свого особового складу.