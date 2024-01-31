"Знімаємо інформацію": у ГУР розкрили, як хакерські атаки допомагають нищити Росію (відео)

Українські фахівці здійснюють хакерські атаки на інформаційні системи у Росії, добувають документи, а потім передають дані військовим.

На інформаційні системи у Росії українські фахівці здійснюють хакерські атаки, а згодом вони допомагають Силам оборони України завдавати ще більш болючих ударів. Про це повідомив Андрій Черняк, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у коментарі "Суспільному" 31 січня.

Внаслідок операції у кіберпросторі держави-агресора, внаслідок якої зламано сервер Міноборони РФ та припинено функціонування спецзв’язку між підрозділами ворога. Наразі фахівці й надалі проводять відповідні заходи.

"Кібератака триває", – пояснив він.

Черняк наголосив на тому, що відбувається збір інформації. Згодом фахівці повинні аналізувати дані та передати до підрозділів Сил безпеки та оборони України для подальшого ураження тих цілей, які вказані у документах на цих серверах. Він додав, що атаки проти російського кіберпростору триватимуть і надалі.

"Подібні сервери і мережі ― законна ціль для наших кіберфахівців та Сил безпеки й оборони України. Тож такі атаки будуть продовжуватись", ― зазначив Андрій Черняк.

Кібератака проти Росії

Українські хакери з групи "BO Team" здійснили масштабну кібератаку на далекосхідну філію НДЦ космічної гідрометеорології "Планета". Внаслідок атаки було знищено 280 серверів, на яких зберігалися близько 2 петабайти (200 мільйонів гігабайтів) даних.

За даними воєнної розвідки, цей центр є одним із найбільших у Росії та займається прийманням і обробкою даних із супутників. Його продукція використовується більш ніж 50 державними суб'єктами, зокрема Міністерством оборони, Генеральним штабом і службами МНС Росії.

Нагадаємо, 31 січня керівник ГУР Кирило Буданов спрогнозував завершення наступу ЗС РФ. Він зазначив, що окупанти не досягли великих та запланованих результатів на фронті, однак все ж мають певні просування, зокрема поблизу Авдіївки.