Забезпечать постачання води: Херсонщина отримала понад 900 сонячних панелей від Німеччини (фото)

Фотоелектричні модулі, кожен з яких має потужність у 380 Вт, встановлять на одному з об’єктів КП "Херсонський водоканал".

Херсонщина отримала понад 900 сонячних панелей від Німеччини. Про це повідомив у Telegram керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він зазначив, що допомога надійшла завдяки проєкту "Міжнародна платформа для зміцнення партнерств комунальних підприємств у водному господарстві". Ініціатива реалізується за дорученням уряду Німеччини товариством міжнародного співробітництва.

Фотоелектричні модулі мають намір встановити на одному з об’єктів КП "Херсонський водоканал". Кожна панель має потужність 380 Вт.

Отримана допомога, як заявив Роман Мрочко, надасть можливість забезпечити стабільне постачання води в умовах тотального знеструмлення.

"Дякуємо міжнародним донорам за оснащення комунальних підприємств сонячною енергетикою!" – додав посадовець.

Фото: Роман Мрочко/Facebook

Допомога від Німеччини для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 17 січня після телефонної розмови з президентом США Джо Байден оголосив про надання військової допомоги Україні на суму понад 7 млрд євро. За його словами, він і американський лідер єдині у своєму бажанні продовжували надавати підтримку українцям у боротьбі з російськими окупантами.

Німеччина відправила Україні наприкінці грудня "зимовий" енергетичний пакет допомоги на майже €90 млн. Українські енергетики використовують обладнання, яке придбане на німецькі кошти, щоб провести ремонт зруйнованих електростанцій і підстанцій для забезпечення населення теплом і електроенергією.

Нагадаємо, 22 січня Deutsche Welle повідомило, що уряд Олафа Шольца завищує витрати Німеччини на оборону та надання допомоги українській армії. Німецька влада запевняє, що виділила Україні понад 17 млрд євро допомоги. Ця цифра включає й підтримку біженців, через що деякі експерти критикують Берлін за спосіб підрахунку.