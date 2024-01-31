Дефіцит кадрів: чи здатна Росія замінити літак-розвідник А-50

Найціннішим на борту літака А-50 окрім самої апаратури є люди, які мають вміти нею користуватись. Експерти вважають, що через витік мізків РФ не зможе відновити подібний літак.

Україна стала першою країною у 21 столітті, хто збив літак-розвідник А-50У. Відтік мізків з Росії за останні роки повпливає на здатність Москви відновити чи побудувати інший літак такого типу. Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на джерела.

14 січня було збито літак-розвідник А-50У та пошкоджено літак бойового управління Іл-22. Британська розвідка підтвердила знищення А-50У, що робить подію унікальною. Джерела видання в українській оборонній промисловості та західні експерти кажуть, що Кремлю буде важко, якщо не неможливо компенсувати втрату. Західні санкції сильно ускладнять отримання ключових технологій. Одне з джерел видання заявило, що відтік спеціалістів із радіолокаційної техніки з початку повномасштабної війни також повпливає на здатність РФ замінити фахівців, які загинули на літаку.

"Цю втрату буде важко замінити через кількість апаратних "чорних скриньок" у версії літака А-50У виробництва Intel та інших західних виробників. Вони необхідні для цифрових бортових електронних систем, але заблоковані для продажу в Росію санкційними режимами", — заявив Джейком Месі з програми "Передова оборона" Атлантичної ради у Вашингтоні.

В українському оборонному секторі повідомили журналістам, що у РФ не здатні навіть шляхом "канібалізації" зробити з кількох несправних А-50 один справний. Росія втратила можливість будівництва таких літаків ще до повномасштабної війни. І окрім літака є ще проблема з кадрами. На думку ректора Національного музею авіації України Валерія Романенко, 10-11 операторів обладнання А-50 буде надважко замінити. Таких фахівців треба готувати роками, у РФ є проблеми з цим.

Нагадаємо, 22 січня генерал США пояснив, як ЗСУ збили літак-розвідник А-50.

16 січня Олексій Данілов заявив, як ЗСУ знищили російський літак А-50.