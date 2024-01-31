Новий законопроєкт про мобілізацію: чоловікам блокуватимуть картки за ігнорування повісток

Керівник ТЦК та СП може подати до суду на військовозобов'язаного за невиконання обов'язків. Чоловікам можуть призначити одне з трьох видів покарання.

У вівторок 30 січня до Верховної Ради внесли новий законопроєкт про мобілізацію, який визначає покарання для чоловіків, які ухилятимуться від військової служби. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з законопроєктом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" ТЦК та СП можуть подати до суду на військовозобов'язаного громадянина в разі невиконання ним його обов'язків.

Спочатку керівник ТЦК надсилатиме протягом п'яти днів лист з повідомлення про вимогу щодо виконання обов'язку. Після цього чоловік повинен з'явитися до ТЦК протягом десяти днів. Якщо громадянин проігнорує цю вимогу, військкомат має право звернутися до суду.

Яке покарання передбачено за ігнорування повістки

Для військовозобов'язаних, які не виконуватимуть свій обов'язок, передбачено декілька видів покарань, а саме:

тимчасове обмеження в праві виїзду за кордон;

тимчасове обмеження в праві керувати транспортним засобом;

накладення арешту на кошти, електронні гроші та інші цінності, що перебувають на рахунках чи зберігаються у банках та інших фінансових установках.

У яких випадках ТЦК може відкликати свою вимогу

Вимога ТЦК та СП може бути відкликаною, якщо:

військовозобов'язаний виконав вимогу ТЦК;

чоловік прибув до військкомату;

з'явилося рішення суду щодо незадоволення вимог ТЦК.

Нагадаємо, у разі ухвалення нового законопроєкту військовозобов'язаним чоловікам вручатимуть повістки за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

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