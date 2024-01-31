За сприяння ОАЕ: подробиці масштабного обміну полоненими 31 січня (відео)

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, найстаршому зі звільнених захисників уже виповнився 61 рік, а наймолодшому скоро буде 21.

У середу, 31 січня, з російського полону повернулися 207 захисників України. Це вже 50-ий обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повідомляють, що Україні вдалося звільнити 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та одного представника Нацполіції України.

За даними відомства, додому повернулися захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Найстаршому захиснику 61 рік, а наймолодшому скоро виповниться 21. Щонайменше 36 звільнених українців мають травми або серйозні захворювання.

Серед тих, хто був звільнений, згадується молодший сержант Захар, який потрапив у полон окупантів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш ніж за пів року Тетяну вдалося повернути додому, проте 14 січня жінка та її молодша донька загинули внаслідок російського обстрілу.

У штабі також зазначили, що додому повернулися один захисник острова Зміїний і старший лейтенант, який захищає Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве і двічі удостоєний ордена "За мужність".

"З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити вже 3035 Захисників і Захисниць. Висловлюємо подяку Об'єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, 31 січня глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під час обміну полоненими вдалося повернути в Україну багато захисників Маріуполя, військових, які були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках.

Раніше, 3 січня, відбувся найбільший обмін полоненими за час війни — додому повернулися 230 бійців різних підрозділів Сил оборони. Перед цим була перерва у понад пів року — росіяни з серпня 2023 року постійно зривали переговори.