Путін заявив, що відсуватиме "демілітаризовану зону" в Україні, — росЗМІ

За словами російського президента, головним мотивом російських військових, включно з групами ветеранів і регулярними підрозділами, є захист Росії від потенційних загроз і ударів ЗСУ далекобійною зброєю.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "демілітаризована зона" в Україні має бути на такій відстані, яка б забезпечила безпеку мирних міст Росії від обстрілів. Про це 31 серпня повідомляє "РИА Новости".

Глава Кремля висловив свою позицію на зустрічі з довіреними особами, наголосивши на важливості встановлення такої лінії, яка гарантує відсутність "загрози від далекобійного знаряддя", що використовується Україною.

"Ось ця лінія має бути такою і на такій відстані від нашої території, яка б забезпечила безпеку, маю на увазі далекобійне знаряддя іноземного, насамперед, виробництва, яке українська влада застосовує для обстрілу мирних міст", — сказав Путін.

Він також зазначив, що головним мотивом російських військових, включно з групами ветеранів і регулярними підрозділами, є захист Росії від потенційних загроз.

"Ми відсуваємо противника від наших життєво важливих точок, і будемо продовжувати це робити. Наші хлопці ризикують своїм життям, щоб забезпечити нашу безпеку, і ми підтримуємо їх у цьому прагненні", — додав Путін.

Нагадаємо, російські журналісти з'ясували, що російський президент Володимир Путін володіє "секретною дачею" на березі затоки Мар'ялахті Ладозького озера в Карелії. Для глави Кремля побудували три особняки на землі, яка має бути частиною національного заповідника.

Також повідомлялося, що Володимир Путін, який планує переобиратися на п'ятий президентський термін у березні 2024 року, відмовився брати участь у передвиборчих дебатах.