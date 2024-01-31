Бойові крила Піднебесної: яким парком новітніх J-20 може похвалитися Китай

Експерти зазначають, що на сьогодні понад 10 авіабригад ВПС НВАК можуть мати на озброєнні стелс-винищувач J-20. Таку силу не можна недооцінювати.

З 2021 року Китай значно наростив виробництво винищувача п'ятого покоління J-20, який призначений виключно для Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Імовірно, у 2025 році постачання цих машин різко зростуть до 120 одиниць, завдяки чому ВПС НВАК збільшать кількість бригад, оснащених новими літаками. Про ймовірну кількість літаків J-20 у лавах китайських повітряних сил розповіли 31 січня оглядачі Bulgarian Military.

Зі збільшенням постачання J-20 дедалі більше бригад ВПС НВАК отримують на озброєння цей стелс-винищувач, який іноді експерти порівнюють з американськими F-35. Вісім бригад китайських ВПС уже отримали J-20 до кінця 2022 року, а ще п'ять, як повідомляється, — у 2023 році. Якщо виробництво літаків триватиме в такому ж темпі, то до кінця цього десятиліття понад 30 бригад НВАК з гордістю демонструватимуть свої J-20.

Також автори матеріалу зазначають, що наразі дві бригади НВАК проводять заміну застарілих машин, таких як J-7E і J-11 (варіант Су-27) на новітні винищувачі п'ятого покоління. Це 97-а повітряна бригада, яка базується на авіабазі Дазу, розташованій недалеко від міста Ченду, і 4-та повітряна бригада китайських ВПС авіабази Фошань, що в околицях Шеньчженя.

Остання має велике військове значення, оскільки на ній розміщується кістяк підводного флоту атомних ракетних човнів країни.

"Близькість бази до Тайваню, що знаходиться всього за 700 км і є потенційною точкою конфлікту, ще більше підкреслює важливість цього об'єкта", — підкреслили оглядачі.

Експерти також вважають, що таке нарощування повітряних сил покликане дати зрозуміти Японії та Південній Кореї, щоб вони утрималися від можливої участі в можливих конфліктах, пов'язаних із Тайванем.

Наприклад, 8-а авіабригада авіабази Чансін, стратегічно розташована поблизу Корейського півострова, також зможе похвалитися включенням до клубу володарів J-20, що стрімко розширюється.

Таким чином, понад 10 бригад із винищувачами J-20 — це сила, яку не можна недооцінювати, стверджують експерти. За своїми характеристиками китайська машина за своїми можливостями входить до числа найефективніших винищувачів для ведення повітряного бою в усьому світі.

Раніше повідомлялося, що напередодні 74-ї річниці від дня заснування китайських ВПС Міноборони Китаю опублікувало пропагандистський ролик із кадрами бойової роботи стелс-винищувача J-20. На відео також показано пуск ракети і процедуру перехоплення і випровадження "іноземних" військових літаків.