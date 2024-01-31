Загинув танкіст, який заснував проросійський паблік про Донецьку область (фото)

У телеграм-каналі заявили, що він "бився до кінця за свою землю". У створеному ним пабліку радіють обстрілам Києва та збирають гроші для окупантів.

Засновник проросійського телеграм-каналу про Донецьку область загинув. Ймовірно, це сталось на фронті. Про подію відомо з поста у "Ты ох****ь, но это ДНР!" від 31 січня.

У публікації йдеться, що засновник телеграм-каналу танкіст Гліб загинув. За яких обставин це сталося, не зазначається, однак, ймовірно, ворожий військовослужбовець втратив життя на передовій.

"Він бився до кінця за своїх рідних, за свою землю. Він зумів об'єднати нас, щоб ми також могли допомогти. Гліб був дуже доброю і світлою людиною. Висловлюємо співчуття рідним та друзям", — зазначили автори контенту.

Публікація у "Ты ох****ь, но это ДНР!" від 31 січня Фото: Скриншот

Згодом у телеграм-каналі опублікували фото снаряда з написом "За Гліба", прикріпленого до дрона.

"За наших! Від підписника", — йдеться у пості.

Публікація у "Ты ох****ь, но это ДНР!" від 31 січня Фото: Скриншот

Пізніше у пабліку поскаржились на "набіги" з боку українців. Автори контенту пригрозили, що мають доступ до акаунтів тих, хто ставить "неправильні" реакції на публікацію про загибель окупанта.

"Світла пам'ять нашому засновнику, товаришу та просто братові Глібу. Працюємо, брати", — додали автори.

Публікація у "Ты ох****ь, но это ДНР!" від 31 січня

Чому цей телеграм-канал — пропагандистський?

У пабліку "Ты ох****ь, но это ДНР!" публікуються збори коштів для ЗС РФ, відео з фронту, записані російськими окупантами, пости зі словами "Бомбити Київ — здорова справа" та жарти над обстрілами України.

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Нагадаємо, 30 січня Міжнародний суд ООН офіційно визнав РФ винною порушенні положень антитерористичного договору в Україні. Суд зобов’язав Росію розслідувати фінансування бойовиків у Луганській та Донецькій областях.

Місцеві мешканці, евакуйовані з Авдіївки у Донецькій області, поділились спогадами про російських окупантів. Цивільні розповіли, що після нападу ЗС РФ "почався армагедон — кров, смерті й пограбування".