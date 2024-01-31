Родина Гринкевичів незаконно захопила 20 соток лісу на Львівщині, — розслідування (відео)

У Львівській міськраді зазначили, що після акту обстеження родині Гринкевичів мають видати припис щодо демонтажу незаконної огорожі, звільнення самозахоплених ділянок, а також щодо відшкодування державі завданих збитків.

У родини Ігоря Гринкевича виявили незареєстрований документально маєток на 600 квадратів, басейн на землі для садівництва, самовільно вирубану дорогу в лісі та 28 соток самозахопленої землі. Про це пише hromadske з посиланням на відповідь на журналістський запит до комісії Львівської міської ради.

Так, 31 січня hromadske оприлюднило результати розслідування про майно родини Гринкевичів. Журналісти виявили на земельній ділянці, яка належить дружині львівського бізнесмена Світлани Гринкевич та на ділянках поруч з нею розкішний маєток, якого не існує в реєстрах.

Також було виявлено, що на матір Світлани Гринкевич, Ірину Федак, зареєстровані 3 земельні ділянки поруч із загальною площею у 19 соток.

"Орієнтовно 21 сотка — це все захоплені державні землі ДП "Львівський Лісгосп". Тобто це ліс і землі природно-заповідного фонду, де не можна нічого робити, хіба гриби збирати. Але точно не дерева рубати, щоб поставити огорожу чи прокласти дорогу. Але саме це зробила родина Гринкевичів", — повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

Також комісія виявила поруч з парканом ще одну замозахоплену земельну ділянку площею 3 сотки. Загалом в акті, який склали представники Львівської міськради, ідеться про самозахоплення 26 соток зеленої зони.

"Самозахоплення землі — це не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Це ст. 197-1 Кримінального кодексу, якщо завдана значна шкода, передбачене покарання — до трьох років ув’язнення", — пояснив hromadske адвокат Ярослав Бутирін.

Жодних будівельних паспортів чи дозволів на будівництво самого маєтку комісія ЛМР не знайшла.

У Львівській міськраді зазначили, що після акту обстеження тещі Ігоря Гринкевича мають видати припис щодо демонтажу незаконної огорожі і щодо звільнення незаконно захоплених ділянок. Також вона має відшкодувати державі завдані збитки.

Справа Гринкевичів

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич та його син Роман Гринкевич стали фігурантами справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Їх підозрюють у завданні збитків державі на понад 934 мільйони гривень.

У Міноборони заявляли про мільйонні збитки та проведення аудиту після зриву 23 контрактів.

18 січня стало відомо, що Романа Гринкевича оголосили в розшук. За даними ЗМІ, у справі Гринкевича було також затримано двох фігурантів — Андрія Колотила та Володимира Тимкова.

Роман Гринкевич 22 січня був затриманий в Одесі перед спробою перетину кордону. За даними слідства, він приїхав до міста 17 січня та весь цей час готувався до виїзду за кордон.