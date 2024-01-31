Українські авіатори повернуться до Криму: у Повітряних силах натякнули на вибухи в Бельбеку (відео)

За словами командувача Миколи Олещука, у складі Повітряних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації. Її штатне місце базування — аеродром Бельбек.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що до вибухів на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму має стосунок Україна. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Олещук уточнив, що у складі Повітряних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації.

"Так от, її штатне місце базування — аеродром Бельбек! Українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне летовище", — зазначив він і подякував усім, хто причетний "до очищення Криму від російської присутності".

Водночас подробиць про вибухи на аеродромі він не навів.

Вибухи в Криму

У районі аеродрому Бельбек, недалеко від Севастополя, ввечері, 30 січня, прогриміли вибухи. За інформацією кримських партизанів, вибухи можна було почути в багатьох частинах півострова, а в Сімферополі могли бути також і прильоти. Повідомлялося, що в Щолкіне чули вибух у районі Казантипа. Були вибухи й в Євпаторії, і Саках.

Нагадаємо, що 3 січня стало відомо, що в Криму прогриміли вибухи, а представники РФ повідомили про ракетну атаку.

Також повідомлялося, що в Міноборони РФ заявили про 20 ракет після масованої атаки на Севастополь. Російська ППО нібито знищила 17 ракет над Чорним морем і ще три — над півостровом.