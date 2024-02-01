ЗСУ потрібні 200 тисяч снарядів на місяць: Україна зіткнулася з нестачею боєприпасів, — ЗМІ

За словами журналістів, глава Міноборони Рустем Умєров написав листа європейським колегам. У ньому він закликав зробити більше для виконання зобов'язання передати 1 млн артилерійських снарядів.

Україна попередила своїх партнерів, що зіткнулася з "критичною" нестачею артилерійських боєприпасів на фронті. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, міністр оборони України Рустем Умєров цього тижня написав своїм колегам із Європейського Союзу. У ньому він повідомив, що українські війська стикаються з величезною чисельною перевагою з боку противника. Сили оборони не можуть випускати понад 2000 снарядів на день по всій лінії фронту. Це менше третини боєприпасів, які використовують російські війська.

Крім того, міністр у листі додав, що дефіцит зброї стає все більш серйозною проблемою з кожним днем. Умєров закликав своїх колег по ЄС зробити більше для виконання зобов'язання передати Україні мільйон артилерійських снарядів. За словами міністра, Силам оборони треба хоча б відповідати бойовій потужності ворога.

"Зазвичай перемагає сторона, у якої більше боєприпасів для боротьби", — зазначив Умєров.

У листі також ідеться, що Україні необхідно 200 тисяч 155-мм снарядів на місяць.

Також Умєров 23 січня говорив, що РФ жертвує 400 солдатами в обмін на один квадратний км української землі. За його словами, противник використав ушестеро більше артилерійських снарядів, ніж українські сили, однак незважаючи на ресурси і перевагу у виробництві зброї, Кремль не наблизився до своїх стратегічних цілей.