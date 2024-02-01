Атакували Shahed, ракетами та скинули авіабомбу: ЗС РФ вдарили по кількох областях України (фото)

У Повітряних силах зазначили, що вночі противник застосував чотири БПЛА, два з яких — знищені на Харківщині. Крім того, внаслідок удару керованою авіабомбою по лікарні біля Купʼянська, постраждали 4 людини.

Цієї ночі російські окупанти вчергове атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу Shahed. Крім того, ЗС РФ скинули керовану авіабомбу на лікарню біля Куп'янська та завдали ракетного удару по Мирнограду. Про це у четвер, 1 лютого, повідомили Повітряні сили ЗСУ, ДСНС України та Мирноградська МВА у Telegram.

За інформацією ПС, для удару по українській території противник застосував чотири БПЛА типу "Shahed-136/131". Два з них — знищені на Харківщині.

ЗС РФ скинули авіабомбу на лікарню

Також, як зазначили у ДСНС України, в результаті ворожого удару керованої авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах.

Окрім того, співробітниками ДСНС спільно з працівниками Національної поліції та екстреної медичної допомоги проведено евакуацію 38 людей, з яких 4 постраждалим на місці надали першу медичну допомогу.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги.

"Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину — розміщено в інші заклади. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом", — йдеться у повідомленні.

Триває ліквідація наслідків російської атаки.

Ракетний удар по Мирнограду

Також російські окупанти вдарили ракетою по Мирнограду Донецької області. За інформацією міської військової адміністрації наразі ситуація в громаді контрольована, всі служби працюють в штатному режимі.

"Сьогодні вночі черговий ракетний удар завдав російський окупант по нашому місту, на щастя, від обстрілу ніхто не постраждав", — уточнили в дописі.

Нагадаємо, у мережі повідомили, що у ніч на четвер, 1 лютого, в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи на території місцевої підстанції. У результаті, в деяких районах міста зникло світло.