Зеленський звільнить Залужного до кінця цього тижня: хто стане "наступником", — CNN

Джерела видання заявили, що ймовірні кандидати на посаду головнокомандувача ЗСУ — начальник ГУР Кирило Буданов та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. За словами журналістів, напруга між Зеленським та Залужним виникла після "провалу" українського контрнаступу.

Президент України Володимир Зеленський до кінця поточного тижня звільнять головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Про це у четвер, 1 лютого, повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, у понеділок, 29 січня, Залужного викликали на зустріч в офісі президента та повідомили, що його звільняють.

Одне з джерел уточнює, що офіційного оголошення про звільнення головнокомандувача ЗСУ не було зроблено, тобто Залужний все ще обіймав посаду станом на вечір середи, однак указ президента "очікується до кінця тижня".

"Це стане найбільшим військовим потрясінням Зеленського з початку повномасштабного вторгнення Росії майже два роки тому", — йдеться у повідомленні.

Журналісти додають, що чутки про зустріч та звільнення Залужного поширилися у Києві у понеділок ввечері, нібито, через розбіжності, які виникли між президентом і головнокомандувачем після провалу українського контрнаступу 2023 року.

"Кажуть, що напруга особливо зросла, коли Залужний описав війну з Росією як тупикову ситуацію в інтерв’ю та есе для журналу The Economist у листопаді", — зазначили у виданні.

У CNN назвали імена "наступників" Залужного

Також, як запевняють джерела CNN, Зеленський запропонував Залужному іншу посаду, однак другий відхилив пропозицію.

Джерела видання додали, що у офісі глави держави уже "обговорюються" два імені можливих "наступників" головнокомандувача. Перший ймовірний кандидат на посаду Залужного, за версією співрозмовників CNN — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Іншим можливим "наступником" Залужного, як запевнили джерела, є командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський.

Чутки про звільнення Залужного

29 січня в мережі поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нібито зняли з посади. Стверджувалося, що президент України Володимир Зеленський уже нібито підписав відповідний указ.

У Міноборони того ж дня заявили, що Залужного не звільняли з посади, а поширювана інформація не відповідає дійсності. За словами прессекретаря президента України, президент не підписував указів про кадрові перестановки в командуванні.

Наступного дня, 30 січня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував спільну фотографію з начальником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою.

Також 30 січня британське видання Financial Times із посиланням на неназвані джерела стверджувало, що Зеленський готується до серйозної перестановки у вищому військовому командуванні. У понеділок він нібито запропонував головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному нову посаду радника з оборони.