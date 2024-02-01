Путін може втратити найбільшого покупця російської зброї через бої проти України, — ISW

Аналітики заявили, що РФ не може виробляти ракети та артилерійські боєприпаси на рівні, який був до повномасштабного вторгнення, а це робить малоймовірним можливість експорту військового обладнання.

Індія має намір дистанціюватися від Росії, свого основного постачальника зброї, оскільки війна в Україні обмежила можливості Кремля постачати цій країні боєприпаси. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Неназвані джерела в індійському уряді повідомили Reuters у статті від 28 січня, що Індія діятиме обережно, аби уникнути зближення Російської Федерації з Китаєм.

Експерт з Росії Observer Research Foundation Нандан Уннікрішнан розповів Reuters, що Індія навряд чи підпише "будь-яку велику військову угоду" з Росією, оскільки це перетне "червону лінію" зі Сполученими Штатами.

Крім того, експерт індійського урядового аналітичного центру Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses Свасті Рао заявив, що війна в Україні викликала у Індії сумніви щодо здатності Росії забезпечити цю країну необхідними запчастинами.

Аналітики ISW заявили, що регулярно спостерігають за повідомленнями про те, що РФ продовжує стикатися з проблемами ремонту літаків та іншого обладнання й не може виробляти ракети та артилерійські боєприпаси на довоєнному рівні для використання їх своїми силами. Це, за словами експертів, робить малоймовірним можливість експорту Росії військового обладнання для Індії чи інших клієнтів на тому рівні, який був перед повномасштабною війною.

Також у ISW додають, що російський президент Володимир Путін нещодавно під час зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром відзначив російсько-індійську економічну та військово-технічну співпрацю. Аналітики вважають, що цим очільник РФ, ймовірно, намагався підкреслити позитивні російсько-індійські відносини на тлі стурбованості країни-агресора тим, що Індія намагається диверсифікувати своїх оборонних партнерів.

Нагадаємо, що 29 грудня повідомлялося, що РФ та Індія обговорюють спільне виробництво зброї, попри війну в Україні. Товарообіг між РФ та Індією минулого року перевищив 50 млрд доларів. Очікується, що цього року показники ще більше зростуть.