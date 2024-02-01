Готують Путіну "подарунок": екс-спікер Генштабу розповів, чи можливий прорив ЗС РФ під Куп'янськом

Ситуацію на Куп'янському напрямку, особливо під Синьківкою, військовий експерт Владислав Селезньов назвав складною не через те, що так чудово діють окупаційні сили і засоби, а, ймовірніше, внаслідок низки помилок військових керівників на місцях українських сил, які ведуть там оборонні бої.

На Куп'янському напрямку в Харківській області російські окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 44 тисячі. Наскільки ситуація стає тривожною і чи можливий прорив на цій ділянці фронту, виданню "Обозреватель" прокоментував військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов.

Експерт підкреслив, що бої на Куп'янському і Лиманському напрямках тривають, але навряд чи це ті ділянки фронту, на яких російські окупанти прагнутимуть підготувати подарунок Путіну до березневих "виборів". Ймовірніше, на думку полковника, окупанти в цій якості спробують піднести своєму президенту повну окупацію Авдіївки — там ситуація для ЗСУ складніша.

"Я б звернув увагу на той факт, що російські пропагандисти заявляють про взяття під контроль населеного пункту Табаївка. Він розташований в ущелині, в низині, тому перебувати там безпосередньо ні українським Силам оборони, ні російським окупантам невигідно", — зауважив Селезньов.

Найімовірніше, за словами експерта, це "сіра" зона, а заяви росіян не відповідають дійсності.

"Є ризик того, що населені пункти, які розташовані на висотах, перебуваючи під контролем супротивника, створюватимуть чимало проблем для будь-якого гарнізону, дислокованого в Табаївці", — пояснив полковник.

Водночас Селезньов наголосив, що тенденції, які спостерігаються на Куп'янському напрямку, досить непрості. При цьому полковник має на увазі Синьківку, де російська армія вже кілька днів має просування.

"Не тому, що так чудово діють окупаційні сили і засоби, а, скоріше, внаслідок низки помилок військових керівників на місцях наших сил і засобів, які ведуть там оборонні бої", — зауважив експерт, висловлюючи сподівання, що командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський разом зі своїми підлеглими знайдуть можливість, як мінімум, стабілізувати ситуацію.

Селезньов підкреслює, що рух ворога на цьому напрямку в Харківській області очевидний. Як очевидно і те, що окупантам важливо захопити всю область, вийти до річки Оскіл і взяти під контроль великий залізничний вузол — Куп'янськ-Вузловий.

"У рамках реалізації цієї місії ворог і діє", — підсумовує експерт і зауважує, що на сьогодні противник на Куп'янському та Лиманському напрямках наразі формує сили та можливості для подальших атак з метою окупації певних територій України.

Нагадаємо, 31 січня аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти досягли тактичних успіхів на південний схід від Куп'янська. Також вони посилили атаки на північний захід і захід від Крохмального в напрямку річки Оскіл.