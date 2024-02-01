"Це фарс": експерт пояснив, навіщо РФ відправила 35 тисяч росгвардійців в Україну

На думку ексспікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, уже зосереджені на окупованих територіях України сили Росгвардії не братимуть участі в бойових діях, а займуться підготовкою і проведенням президентських "виборів".

Російські окупанти посилили свою присутність на тимчасово окупованих територіях бійцями Росгвардії. З якою метою вони перекинули 35 тисяч росгвардійців в Україну, прокоментував виданню "Обозреватель" військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов.

Він підтвердив дані української розвідки, яка називає цифру 35 тисяч росгвардійців, котрі прибули на тимчасово окуповані території України. На його думку, ці сили росіян будуть задіяні для забезпечення безпеки гауляйтерів та окупаційної влади.

"Я не думаю, що безпосередньо росгвардійці братимуть участь у бойових діях. Така спроба була на початку повномасштабного вторгнення, у лютому-березні 2022 року. Чим це закінчилося, ми прекрасно пам'ятаємо. Спалені, знищені, повністю розгромлені колони росгвардійців, які їхали втихомирювати за допомогою кийків і спецзасобів український народ. Вони назавжди залишилися гнити в лісопосадках і на дорогах нашої країни", — згадує полковник.

Тому, за словами Селезньова, вже зосереджений в Україні комплект сил і засобів братимуть участь у підготовці та проведенні виборів.

"Звичайно, це фарс у чистому вигляді, підсумки голосування малюватимуть у Москві, але (в Україні. — Ред.) створюватимуть певну картинку для медіа", — підсумував ексспікер Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що перекидання на тимчасово окуповані території сил Росгвардії та російської поліції підтвердили Центр національного спротиву і мер Мелітополя Іван Федоров.

Фокус писав, що влада РФ відправить російських студентів на окуповані території України як різноробочих для розбору завалів, розвезення "гуманітарних" наборів і будівництва укріплень.