Одержимість стримування Китаю: військові КНР відреагували на серійне виробництво В-21

Китайські експерти пророкують новітньому бомбардувальнику "непередбачені технічні проблеми" через поспіх у виробництві машин, які тільки два місяці тому здійснили перший політ.

У США почали малосерійне виробництво новітніх стелс-бомбардувальників B-21 Raider, які здійснили свій перший політ лише кілька місяців тому. Коментуючи "поспішність у виробництві" цих літаків, китайські військові зазначили, що цей крок відображає нав'язливу ідею США щодо стримування Китаю і ризикує обернутися зворотним ефектом. Про це повідомляє видання Global Times.

Загалом Сполучені Штати мають намір виготовити щонайменше 100 літаків B-21, які в перспективі мають замінити бомбардувальники B-1B і B-2 і стати партнерами бомбардувальників B-52J у 2030-х роках. Таким чином виробництво B-21 разом з ініціативою Next Generation Air Dominance показує серйозність намірів США в конкуренції з Китаєм.

У зв'язку з цим китайські експерти зазначили, що для зниження витрат на виробництво і технічне обслуговування B-21 матиме менші розміри та вантажопідйомність порівняно зі своїм попередником, B-2. Крім того, нова машина більше розрахована на раптові атаки в місіях, що нагадують партизанську війну.

Ще однією особливістю B-21 є його відкрита структура. Це означає, що літак може бути модернізовано в міру розвитку, і саме тому малосерійне виробництво може бути розпочато всього через два місяці після першого польоту.

Однак китайські аналітики висловили сумніви з приводу поспішності виробництва, оскільки зазвичай воно починається тільки після фаз демонстраційного та дослідного зразків, на які можуть піти роки.

"Попри застосування нових виробничих технологій, таке поспішне просування може призвести до безлічі непередбачених технічних проблем, що в підсумку тільки сповільнить реалізацію проєкту. Це показує, наскільки США одержимі ідеєю стримування Китаю і збереження своєї глобальної військової гегемонії", — підсумували китайські фахівці.

Нагадаємо, американська компанія Northrop Grumman заявила про збитки в розмірі 1,17 млрд доларів від програми створення стелс-бомбардувальника B-21 Raider. Незважаючи на компенсації інфляції з бюджету, кожен побудований літак у першій партії буде збитковим.