Армія США замовила додаткову партію САУ М109А7 на $400 млн

Артустановка M109A7 є останньою модернізацією артустановок сімейства М109. Вона отримала низку оновлень та автоматизацій.

Компанія BAE Systems отримала контракт від армії США на суму 418 млн доларів на виробництво та постачання нових САУ M109A7 та машин з боєприпасами М992А3. Про це повідомляє пресслужба виробника.

Контракт на 418 млн доларів передбачає виробництво та постачання САУ M109A7 та гусеничних броньованих машин артилерійського забезпечення M992A3. Кількість машин, які отримає армія США, не озвучується. Нові установки мають надійти на озброєння до 2025 року. Початковий контракт на виробництво M109A7 було підписано у 2017 році, завдяки останньому контракту загальна програма вже залучила 2,5 млрд доларів.

"Поле бою постійно змінюється, але ABCT (бойова група армійської бронетанкової бригади) може бути впевненим у можливості непрямої вогневої підтримки, яку надає ця машина", — заявив Ден Фурбер, директор з виробництва наземних транспортних засобів у бізнесі Combat Mission Systems компанії BAE Systems.

M109A7 Фото: BAE Systems

M109A7 — це остання модернізація сімейства машин M109. Самохідна артустановка є основною в бойових групах армійських бронетанкових бригад армії США. В межах модернізації артустановка отримала цифрову систему керування вогнем і напівавтоматичну систему заряджання. Також розробникам вдалося збільшити розмір боєкомплекту завдяки заміні гідравлічним приводам на електричні.

Також M109A7 має часткову уніфікацію з БМП Bradley. Відстежувати стан систем екіпаж може за допомогою компʼютерною системою стеження.

Нагадаємо, 13 листопада армія США замовила ще одну партію найсучасніших САУ М109А7.

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