За даними журналістів, прем'єр Угорщини Віктор Орбан діє так, що це прямо суперечить фундаментальним інтересам безпеки союзників Угорщини в Європі та США.

Невдоволення з боку Заходу з приводу дій Віктора Орбана сягнуло критичної позначки, проте європейські лідери знайшли розумне рішення цієї проблеми. Про це пише FT.

Угорський політик Віктор Орбан систематично блокує запропонований Європейським союзом чотирирічний план допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро, а також окремий фонд для фінансування зброї, боєприпасів і військової підготовки. Наразі він незрозуміло тягне з ратифікацією вступу Швеції до НАТО, аналогічно чинячи з Фінляндією. Однак його мотиви залишаються незрозумілими.

На відміну від Туреччини, яка дотримувалася своєї позиції до отримання запевнень від Стокгольма щодо поводження з курдськими екстремістами та обіцянок від США щодо винищувачів F-16, Орбан не розкриває своїх вимог. Це не просто ділова позиція, а скоріше, це прояв нелояльності.

У період військових дій на європейському континенті Віктор Орбан робить кроки, які прямо суперечать основним інтересам безпеки союзників Угорщини в Європі та США. Він відкрито висловлює підтримку поверненню Дональда Трампа в Білий дім. Нещодавно США публічно звинуватили його в діях, які заохочують інтереси Володимира Путіна.

Їхнє розчарування настільки глибоке, що деякі представники в Європейському союзі починають розглядати можливість вжиття заходів відплати. Офіційні особи в Брюсселі розробили стратегію підірвати економіку Угорщини, у разі, якщо Віктор Орбан не перестане блокувати угоду про допомогу Україні з боку ЄС. План полягає в тому, щоб переконати інші країни-члени ЄС у тому, щоб вони більше не направляли євро до Будапешта. Союзники планують послабити національну валюту Угорщини, форинт, і підірвати довіру інвесторів, що, своєю чергою, може чинити тиск на Орбана і змусити його змінити свою позицію.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ до ЄС. За словами президента України Володимира Зеленського, це рішення стало "перемогою всієї Європи".

15 грудня у ЗМІ повідомили, що Україна навряд чи зможе вступити до ЄС до 2030 року. Однією з причин цього журналісти вважають війну та бідність у країні. Зокрема, "вартість" членства України в Євросоюзі називають — 186 мільярдів євро.