"Свобода — це щастя": у ДПСУ показали перші емоції бійців після повернення з полону (відео)

На рідній землі захисники не стримували ані посмішок, ані сліз. Одні одразу потрапили в теплі обійми рідних, інші ділились радісною новиною телефоном.

У Державній прикордонній службі України поділились кадрами зі звільненими з полону захисниками після їхнього повернення на батьківщину. Відео опублікувала у соцмережах пресслужба відомства.

"Емоції повернення з полону важко передати, але ми спробували", — зазначили у ДПСУ.

Пресслужба зазначила, що після звільнення з російського полону українські бійці набирають своїх рідних та повідомляють про повернення додому. Серед них були й 26 прикордонників. Виходячи з автобуса, захисники вигукують патріотичні гасла, а перед першим прийманням їжі на рідній землі — не стримують сліз та моляться.

"Свобода — це щастя, яке ніхто, допоки не втратить цю свободу, не усвідомлює насправді", — каже на кадрах один зі звільнених воїнів.

Інший поділився, що йому досі не віриться у своє повернення додому "з цього пекла". Він розповів, що обмін був довгожданим, але все одно неочікуваним.

"Привіт, мамо. Я повернувся. Я ж казав, що я повернусь, звісно, як інакше?", — каже телефоном один з захисників.

Нагадаємо, 31 січня в Україну повернулись з полону 207 українців. Про масштабний обмін повідомив президент Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що це вже 50 обмін. Він відбувся за сприяння ОАЕ.