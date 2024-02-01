"Су" тероризують акваторії морів: яку авіацію розміщує РФ у Криму, — Гуменюк

Противник для нанесення так званих "точкових" ударів використовує тактичну авіацію, яка базується на кримських аеродромах.

Аеродром "Бельбек" із російською авіацією на території окупованого Криму 31 січня зазнав ракетної атаки. У зв'язку з цим голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що Збройні сили РФ розміщують там переважно тактичну авіацію — переважно це різні модифікації літаків "Сухого".

"Це різні модифікації "Су", які злітають і тероризують і акваторію Азовського та Чорного моря. Це напрямки, за якими ворог час від часу влаштовує нам так звані "точкові" ракетні атаки і вилітає для збору інформації", — заявила Гуменюк.

За її словами, росіяни вже самі зізналися, що п'ять ракет "знайшли притулок" на території Криму і навіть позначили місця прильотів. При цьому військове командування РФ не встигло розосередити свій льотний склад і літаки, які були в підсумку пошкоджені в "Бельбеку" під час ракетного удару.

Також Гуменюк прокоментувала можливості протиповітряної оборони противника в Криму. Спікерка зазначила, що яку б кількість засобів ППО не розмітили окупанти, з ними українські бійці "попрацюють індивідуально".

Нагадаємо, російські офіційні особи 31 січня заявили, що по об'єктах на території Криму було завдано удару 20 ракетами. За словами глави окупаційної адміністрації Севастополя Михаїла Развожаєва, унаслідок цього нібито постраждали 12 будівель у садовому товаристві "Усть-Бельбек", однак удар припав на радіолокаційне містечко на аеродромі.