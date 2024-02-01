Удари по аеродрому "Бельбек": у мережі спростували заяви РФ про "постраждалі будівлі" (фото)

На оприлюдненому скріншоті видно, що дачний кооператив, про який розповідали окупанти, розташований за 250-350 метрів від передбачуваного місця вибуху. Ймовірно, удар прийшовся по радіолокаційному містечку на аеродромі.

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У Росії 31 січня заявили про атаку по території тимчасово окупованого Криму за допомогою 20 ракет. Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв запевняв, що у садовому товаристві "Усть-Бельбек" від уламків постраждало 12 будівель, однак відповідні дачі знаходяться за 250-350 метрів від передбачуваного місця вибуху. Про це повідомили у Telegram-каналі "Крымский ветер".

"На скріншоті карти, підготовленій моніторинговою групою "Крымского ветра", добре видно, що ці дачі знаходяться за 250-350 метрів від передбачуваного місця вибуху в радіолокаційному містечку на аеродромі Бельбек", — йдеться у повідомленні.

Гуменюк розповіла про вчорашні вибухи в Криму

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону, під час атаки на військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму 31 січня "прихисток" знайшли п'ять ракет.

"Окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли "прихисток" на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося", — розповіла спікерка.

Проте, як відзначила Гуменюк, окупанти зізналися, що перед атакою не встигли розосередити льотний склад на аеродромі "Бельбек".

"Це підтвердження від командувача Повітряних сил про те, що Крим — це Україна і ми повертаємо своє", — запевнила речниця.

Вибухи в окупованому Криму: деталі

Нагадаємо, 31 січня місцеві Telegram-канали повідомили, що в окупованому місті Севастополь (Крим) пролунали кілька вибухів. Після цього адміністратори каналу "Крымский ветер" розповіли, що в районі аеродрому "Бельбек", виникла пожежа.

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що росіяни відбили масовану атаку на Севастополь. За попередньою інформацією, було збито нібито шість ракет. Проте уламки нібито впали в приватному секторі на вулиці Федорівській, а у садовому товаристві "Усть-Бельбек" від уламків постраждало 12 будівель — вибиті шибки, пошкоджені паркани. Ніхто з людей не постраждав.

У Міноборони Росії заявили, що близько 17:00 мск українські військові атакували Крим за допомогою 20 ракет.

Нагадаємо, 30 січня у СтратКомі ЗСУ повідомили, що українські військові відпрацювали по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Операція була проведено на північному заході півострова в селищі Роздольне.