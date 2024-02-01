Україна не отримала винищувачі F/A-18 Hornet від Австралії: чому це сталося і хто винен

За даними австралійських журналістів, розроблені для авіаносців міцні шасі F/A-18 Hornet підходили для зруйнованих війною злітно-посадкових смуг України. Вони могли сідати та злітати на короткій відстані, що давало змогу використовувати автостради.

Міністерство оборони Австралії оголосило про те, що Україна не отримає 41 списаний винищувач F/A-18 Hornet через непорозуміння між двома країнами. Про це пише Australian Financial Review.

Представник Військово-повітряних сил України висловив австралійцям явне небажання прийняти ці літаки, назвавши їх "летючим мотлохом". Ця відмова, згідно з експертами, стала результатом взаємного непорозуміння між країнами після вторгнення Росії, попри твердження прем'єр-міністра Ентоні Албанізі про підтримку Австралією України у військовому плані.

Стаття також зазначає, що Австралія надає Україні вживані транспортні засоби, але не задовольняє запити на військове обладнання. Крім того, відмова від відновлення посольства в Києві знижує прямі контакти між країнами.

"Натомість представники австралійського оборонного відомства, схоже, неохоче віддають вживані транспортні засоби, (наприклад, броньований джип Hawkei), і не задовольняють українські запити на обладнання, що вже не потрібне австралійській армії (зокрема, транспортні вертольоти MRH-90 Tai). Щоправда, вони вже були в розібраному стані, коли Україна звернулася з проханням щодо їхньої передачі. Також, на відміну від багатьох інших прихильників України, Австралія відмовилася відновити роботу свого посольства в Києві, що призвело до зменшення прямих контактів між країнами", — йдеться в матеріалі.

Експерти зазначають, що Україна також не впоралася з австралійською бюрократією і невдало орієнтувалася у вимогах. У результаті обидві сторони натрапили на труднощі в переговорному процесі, що призвело до наростання напруженості у відносинах.

Згідно з висловлюванням австралійського генерала у відставці Міка Раяна, Австралії слід було краще передбачити потреби України і підтримувати діалог з українськими представниками.

З одного боку, Україна не була зацікавлена в отриманні цих винищувачів. Вони були занадто старими і не відповідали потребам українських ЗС ЗСУ. Водночас, Україна вже почала переговори про отримання більш сучасних винищувачів F-16 від США та інших країн НАТО.

З іншого боку, Австралія не була готова до того, щоб передати Україні такі старі винищувачі. Австралійське оборонне відомство побоювалося, що вони можуть бути ненадійними й становити небезпеку для українських пілотів. Крім того, Австралія не хотіла, щоб Україна використовувала ці літаки для проведення наступальних операцій.

Унаслідок цих розбіжностей відносини між двома країнами стали напруженими. Австралійський генерал у відставці Мік Раян заявив, що Австралії потрібно краще передбачати потреби України.

Примітно, що розроблені для авіаносців міцні шасі F/A-18 Hornet підходили для зруйнованих війною злітно-посадкових смуг України. Вони могли сідати й злітати на короткій відстані, що давало змогу використовувати автостради, зазначає видання.

Унаслідок цього рішення і висловлювань українських військових, які відмовилися від F/A-18 Hornet, угоду про передачу цих винищувачів було скасовано.

Нагадаємо, у грудні минулого року в США отримали новий перелік збройної допомоги, якої потребує Україна під час повномасштабної війни з РФ. Список містить, зокрема, складні системи протиповітряної оборони, винищувачі F/А-18 Hornet, безпілотники, вертольоти Apache і Black Hawk.