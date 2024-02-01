Зеленський хотів відсторонити Залужного, але Буданов і Сирський виступили проти, — Bild

У виданні стверджують, що головнокомандувач ЗСУ ще декілька тижнів тому нібито хотів вивести війська з Авдіївки, але президент України відмовив йому у цьому.

Президент України Володимир Зеленський хотів відсторонити від роботи головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, однак проти виступили начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Про це заявляє видання Bild.

За інформацією видання, військовий аналітик Густав Грессель з Центру Європейської ради з міжнародних відносин вважає, що президент прагнув призначити Олександра Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ через його буцімто "лояльність" до глави держави.

Російськомовна редакція видання Bild про історію зі "звільненням" Залужного

Грессель стверджує, що нібито Зеленський, "всупереч волі Залужного, наполягав на утриманні Бахмута влітку 2023 року, хоча з військового погляду в цьому вже не було сенсу".

Крім того, у Bild стверджують, що Залужний ще декілька тижнів тому нібито хотів вивести війська з Авдіївки, але Зеленський відмовив йому у цьому. В кінці грудня президент особисто вирушив до міста на лінію фронту, щоб підтримати бійців ЗСУ.

На думку воєнного експерта Ніко Ланге, після чуток про звільнення Зеленський та Залужний мають з'явитися разом та "покласти край дебатам".

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу ні Залужний, ні Зеленський публічно не підтверджували наявність будь-якого конфлікту між ними.

Чутки про звільнення Залужного

29 січня в мережі поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нібито зняли з посади. Стверджувалося, що президент України Володимир Зеленський уже нібито підписав відповідний указ.

У Міноборони того ж дня заявили, що Залужного не звільняли з посади, а поширювана інформація не відповідає дійсності. За словами прессекретаря президента України, президент не підписував указів про кадрові перестановки в командуванні.

30 січня британське видання Financial Times із посиланням на неназвані джерела стверджувало, що Зеленський готується до серйозної перестановки у вищому військовому командуванні. У понеділок він нібито запропонував головнокомандувачу Збройних сил нову посаду радника з оборони.

Нагадаємо, видання CNN із посиланням на власні джерела повідомило, що президент України до кінця поточного тижня збирається звільнити Залужного.