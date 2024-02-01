Удар по аеродрому Бельбек: у мережі з'явилися фото "прильоту"

За даними місцевого Telegram-каналу, внаслідок удару по стратегічному об'єкту було пошкоджено російську техніку.

У мережі опублікували фото ймовірних наслідків удару по аеродрому Бельбек, що в окупованому Криму, в північно-західній частині Севастополя. Відповідні фото в четвер, 1 лютого, опублікував Telegram-канал "Кримський вітер".

"Отримано підтвердження вчорашнього влучання по аеродрому Бельбек. Ось так весело горіла російська військова техніка", — йдеться в повідомленні каналу.

Наслідки удару по аеродрому Бельбек Фото: Крымский ветер У соцмережах стверджують, що внаслідок удару було пошкоджено російську техніку Фото: Крымский ветер

Вибухи в Севастополі 31 січня — останні новини

31 січня, близько 15:40, повідомлялося про серію вибухів в окупованому Криму. За даними ЗМІ, вибухи чули в Севастополі та в районі міста Саки Євпаторійського району.

Через кілька годин стало відомо про вибухи в районі окупованого Севастополя. Окупаційна влада заявляла про роботу ППО і падіння уламків. Місцеві жителі, зі свого боку, повідомляли про вибухи в район аеродрому Бельбек.

Того ж дня, 31 січня, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що до вибухів на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму має стосунок Україна.

У Росії 31 січня заявили про атаку по території тимчасово окупованого Криму за допомогою 20 ракет. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв запевняв, що в садовому товаристві "Усть-Бельбек" від уламків постраждали 12 будівель, проте відповідні дачі розташовані за 250-350 метрів від імовірного місця вибуху.

Про можливі точки попадання на "Бельбеку" розповіли експерти порталу Defense Express. На думку військових оглядачів, під час ракетного удару ЗСУ по військовому аеродрому "Бельбек" ракети цілили по командному пункту ЗС РФ, розташованому на південь від злітної смуги. Ракета була не одна: їх летіла ціла зграя. Тому можливе ураження ще низки корисних цілей на території військової бази російських окупантів.