"Ми домовились": в ЄС виділили 50 мільярдів євро на допомогу Україні, — Мішель

Голова Європейської Ради Шарль Мішель розповів, що рішення підтримали усі 27 членів ЄС. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що виділення нового пакету допомоги "доводить потужну єдність Євросоюзу".

В Євросоюзі попри позицію Угорщини змогли дійти згоди та ухвалити виділення коштів на допомогу Україні. Про це 1 лютого повідомив у соцмережах голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Ми домовились!", — написав він.

Європейський чиновник зазначив, що усі 27 лідерів ЄС домовились про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро. Кошти будуть виділені з бюджету Євросоюзу.

"Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України", — підкреслив Мішель.

Політик додав, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України.

"Ми знаємо, що поставлено на карту", — заявив він.

Публікація Мішеля від 1 лютого Фото: Скриншот

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський подякував Мішелю та лідерам ЄС за виділення допомоги на 2024–2027 роки.

"Дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу. Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить нашу довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", — зазначив лідер.

Публікація Зеленського від 1 лютого Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше виділення фінансування для України заблокувала Угорщина. У ЗМІ згодом з’явилась інформація, що лідери ЄС готові саботувати економіку країни, якщо та не змінить свою позицію. В Угорщині заявляли, що їхній уряд шантажують.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ділився, що готовий зняти своє вето, але за однієї умови. Будапешт вимагав, щоб 50 мільярдів євро розділили на щорічні транші, і кожен з них узгоджувався голосуванням окремо.

Керівник польського уряду Дональд Туск заявляв, що Орбан вирішує, чи є Угорщина частиною європейської спільноти. Він підкреслював, що у питанні підтримки України немає місця компромісам.