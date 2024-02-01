До розрахунку ЗРК Patriot, який нібито атакував Іл-76, могли входити американці, — росЗМІ

За інформацією співрозмовника російського видання, встановлення прізвищ осіб, які нібито причетні до авіакатастрофи Іл-76, наразі триває.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що військовий транспортний літак Іл-76 був збитий комплексом Patriot з території України. У ЗМІ стверджують, що до розрахунку системи могли входити американські фахівці. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в оперативних службах.

"Розрахунок зенітного ракетного комплексу Patriot, який атакував Іл-76 з українськими полоненими, швидше за все, був змішаним, до нього входили як українці, так і американські фахівці", — йдеться у повідомленні.

За інформацією співрозмовника видання, встановлення прізвищ осіб, які нібито причетні до авіакатастрофи Іл-76, наразі триває.

Путін заявив, що Іл-76 під Бєлгородом збила ЗРК Patriot

Раніше у ТАСС повідомили, що російський президент Володимир Путін заявив, що військовий транспортний літак Іл-76 був збитий ЗРК Patriot з території України.

Він також наголосив, що хоче провести міжнародне розслідування катастрофи Іл-76 і сказав, що не знає, навіщо "Україна збила літак зі своїми полоненими". За його словами, судячи з усього, Київ "хоче спровокувати на дії у відповідь".

З'явилися супутникові знімки з місця падіння Іл-76: тіл на фото не видно

Компанія Planet Labs опублікувала перші супутникові знімки з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом.

На світлинах видно місце катастрофи Іл-76, а слід, залишений літаком під час падіння, розтягнувся на приблизно 500 метрів, зазначають журналісти. При цьому тіл 65-и українських військовополонених, про яких заявляла російська сторона, на фото не видно.

Фото: Схеми Фото: Схеми

Падіння Іл-76: деталі подій 24 січня

Зазначимо, про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області стало відомо вдень 24 січня. На відео з місця подій видно дим та полум'я на місці авіакатастрофи: ніхто не вижив, — повідомили росЗМІ. Тоді ж російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала список з 65 українських полонених. З її слів, ці люди були на борту повітряного судна. Інших доказів інциденту, крім слів Симоньян, у Кремлі не навели.

Тим часом експерти повідомили, що удар по Іл-76 могли завдати ракетою ЗРК Patriot. Згідно з даними розвідки, на ньому могли перевозити ракети С-300 для ударів по території України. Крім того, розслідувачі з'ясували, що у день катастрофи борт прибув з Сирії, куди робив регулярні рейси.

Представники міжнародних організацій, ООН та МКЧХ, заявили, що їх не допускають до місця падіння і не долучають до розслідування. Також російська влада мала б видати Україні тіла, якщо вони є: цього не зроблено.