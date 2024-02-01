"Апогеєм стало 18 січня": скільки бойових зіткнень було на фронті за місяць (інфографіка)

Найменше боїв відбулося у день, коли росіяни святкували Різдво — 7 січня. В інші дні місяця, за підрахунками DeepState, в середньому відбувалося щонайменше 50 зіткнень.

Моніторингова спільнота DeepState опублікувала інфографіку бойових зіткнень за останній місяць. Аналітики взяли за основу дані Генерального штабу ЗСУ. Про це відомо з поста у соцмережах спільноти від 1 лютого.

Аналітики зазначили, що після Різдва у Росії (7 січня) ЗС РФ очікувано розпочали активні дії на багатьох напрямах.

"Апогеєм стало 18 січня", — наголосили у спільноті.

Тоді російські окупанти розпочали масовану атаку на місто Авдіївка у Донецькій області. Ворог атакував з півночі, сходу та півдня.

"Цікаво, що після цього інтенсивність різко впала", — зазначили аналітики.

У DeepState пояснили, що російське військо шукає успіху "як не в одному місці, так в іншому". Цим пояснюється те, що приблизна сталість боїв на усій передовій не падає нижче показника у 50. Винятком став лише день, коли росіяни святкували Різдво, — 7 січня сталося найменше бойових зіткнень було за місяць.

"При цьому відбуваються епізодичні посилення активізації боїв, як, наприклад, біля Синьківки, Крохмального, Тернів, Діброви, Іванівського, Новомихайлівки, Георгіївки, Приютного, Урожайного, Роботиного та Кринків", — додали у моніторинговій спільноті.

Інфографіка про бойові зіткнення за січень 2024 року Фото: DeepState

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що вночі на 1 лютого бійці спецпідрозділу Group 13 знищили російський ракетний катер "Ивановец".

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