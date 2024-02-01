У Росії можуть масово відключити інтернет: для чого це Кремлю, — ЦПД

У РФ почали частіше відключати інтернет під приводом захисту громадян від нібито ударів українських дронів, розповіли у відомстві при РНБО.

Після президентських виборів у березні в Російській Федерації можуть масово відключати інтернет. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО України в Telegram.

"За останній час у Росії все частіше фіксуються відключення інтернету під приводом захисту росіян від ударів українських БПЛА", — йдеться у повідомленні.

З 25 по 30 січня у Ленінградській, Псковській та Новгородській областях вимикати мобільний інтернет. Проте в Центрі наголосили, що це не завадило безпілотнику уразити підприємство "Невський мазут". Крім цього, 30 січня по всій Росії був зафіксований масовий збій роботи інтернету.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що основною причиною перебоїв інтернету в Росії може бути перевірка механізмів переходу до "суверенного інтернету". Зокрема, Роскомнадзор відзвітував про встановлення у мережах провайдерів "комплексу протидії загрозам".

Також 17 березня у РФ відбудуться "президентські вибори". Пропагандисти заявляли про всенародну підтримку лідера РФ Володимира Путіна, проте протести в Башкирії і Якутії показали вразливість системи. Тому залишається високою ймовірність масового відключення інтернету в Росії, аби запобігти можливим протестам і додатково "закрутити гайки" після виборів.

Нагадаємо, 30 січня виникли масові збої в роботі інтернету в Росії. Більшість проблем з входом у мережу було зафіксовано в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї, Башкортостані та Костромській області. За інформацією Координаційного центру доменів .RU/.РФ, поломка була пов'язана з протоколом DNSSEC.

19 січня у Росії стався масштабний збій у роботі мережі мобільного оператора "Білайну". Більшість скарг надходило з Нижньогородської, Самарської областей і Москви.