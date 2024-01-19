У Росії стався збій у роботі оператора "Білайн": тисячі абонентів залишилися без зв'язку

Офіційно мобільний оператор заперечує будь-які технічні неполадки, але росіяни масово скаржаться на проблеми в Москві, Санкт-Петербурзі та інших регіонах.

Related video

У Росії в п'ятницю, 19 січня, стався масштабний збій у роботі мережі мобільного оператора "Білайну", одного з найбільших у країні. Про це свідчать дані сервісу "Сбой.рф", який займається моніторингом працездатності сервісів і сайтів.

На сайті розмістили графік, на якому видно кількість скарг користувачів на роботу мобільного оператора. І, якщо протягом попередніх днів (з 10 по 18 січня) кількість скарг на роботу цієї мобільної мережі не перевищувала 250, то 19 січня вона сягнула числа в 3571 скаргу станом на 14:00.

"Графік наочно показує динаміку проблем за останні 10 днів. Якщо на графіку видно сильний відрив від попередніх значень, значить, збій має масовий характер", — йдеться в примітці до опублікованої статистики.

У Росії стався масовий збій у роботі мобільного оператора "Билайн"

Більшість скарг надходить з Нижегородської області (24%), Москви (19%) і Самарської області (13%). Крім того, труднощі зі зв'язком відчували абоненти цього мобільного оператора в Татарстані, Башкортостані, Санкт-Петербурзі, Саратовській області, Чувашії, Оренбурзькій і Московській областях, Краснодарському краї, Пензенській, Ульянівській, Рязанській і Ярославській областях.

Попередньо проблеми могли виникнути внаслідок якоїсь аварії або технічного збою. Однак представники мобільного оператора вже заявили росЗМІ: "Наразі мережа працює штатно".

Нагадаємо, 12 грудня 2023 року масштабний збій стався в роботі мобільного оператора "Київстар". Як стало відомо, причиною стала хакерська атака на ядро мережі. Через кілька днів ситуацію вдалося стабілізувати.

Але вже вранці 20 грудня українці знову почали скаржитися на відсутність зв'язку та збій у роботі деяких функцій "Київстар". У телекомунікаційній компанії заявили, що мережа перебуває на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі.