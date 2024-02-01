Іспанські Patriot проти F-4E: у Туреччині провели навчання з оригінальним сценарієм (фото)

Командир іспанського підрозділу ППО зазначив, що маневри є чудовою можливістю команді потренуватися і підвищити оперативну сумісність обох сторін.

У небі над південною Туреччиною пройшли навчання з протиповітряної оборони. Військові вигадали цікавий сценарій, під час яких винищувачі F-4E Phantom II ВПС Туреччини вступили в бій із батареєю ЗРК Patriot іспанської армії. Про це 31 січня повідомило в соцмережах військове командування НАТО.

За даними Союзного повітряного командування НАТО, це перша взаємодія між 19-ю іспанською зенітною установкою Patriot, що базується на турецькій авіабазі Інджірлік і беруть участь у місії з підтримки ППО Туреччини спільно з військово-повітряними силами.

"Спільна мета — сприяти подальшому підвищенню оперативної сумісності та можливостей обох сторін", — заявив командир іспанського підрозділу Patriot підполковник Алехандро Фресно Кальво.

ЗРК Patriot армії Іспанії

За його словами, під час навчань винищувачі F-4E ВПС Туреччини зі 111-ї ескадрильї, що базується в Коньї, виконали заходи в зону відповідальності іспанської батареї Patriot поблизу Адани.

Про результати навчань не повідомляють, проте оглядачі Defensa зазначають, що в небі над Туреччиною було спекотно.

Присутність іспанського контингенту є частиною місії НАТО Active Fence, метою якої є захист Туреччини від потенційних атак балістичних ракет із Сирії. Комплекси Patriot іспанської армії почали свою участь у 2014 році, змінивши загін із Нідерландів. Іспанські військові уточнюють, що підрозділ ЗРК складається зі 149 військовослужбовців з командних підрозділів зенітної артилерії (RAAA), а також особового складу RAAA94 Канарських островів.

ЗРК Patriot на полігоні в Туреччині

"Такі навчання — чудова нагода для моєї іспанської команди потренуватися, щоб ще більше поліпшити відносини з ВПС Туреччини та продемонструвати союзницьке співробітництво і солідарність", — підсумував Кальво.

Раніше повідомлялося, що літаки F-35 Королівських ВПС Австралії взяли участь у навчаннях з бойової підготовки Red Flag Nellis в американському штаті Невада. Це одні з найскладніших маневрів у плані рівня бойової підготовки, оскільки в них використовуються сили агресора, включно з ворожими літаками, наземними радарами та імітацією зіткнень із засобами ураження класу "земля-повітря".