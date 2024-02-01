Час залежить від погоди: США нанесуть серію ударів по Іраку та Сирії, — CBS

Заплановані удари мають стати відповіддю на атаки по американських об’єктах. У Вашингтоні пояснили, що хочуть почекати кращої погоди, щоб не постраждали цивільні.

У США ухвалили рішення завдати ударів по об’єктах на території Іраку та Сирії. Про це з посиланням на джерела повідомили 1 лютого у CBS News.

Неназвані офіційні особи США підтвердили, що Вашингтон схвалив цілу серію ударів. Усі вони будуть завдані протягом кількох днів. Цілями стануть іранські бійці та військові об’єкти, розміщені в Іраку та Сирії.

У матеріалі зазначається, що атака стане відповіддю на удари ракетами та безпілотниками, раніше спрямовані проти США. Зокрема, 28 січня в Йорданії поблизу сирійського кордону загинули троє американських військовослужбовців.

Анонімні чиновники розповіли, що основним фактором у визначенні часу ударів США буде погода. Американські сили можуть атакувати й за поганих погодних умов, але вважають за краще мати хорошу видимість. Це має стати "запобіжником" від ненавмисного ураження цивільних.

У ЗМІ зазначили, що низка підтримуваних Іраном угрупувань на Близькому Сході останнім часом посилили свої напади на пов’язані зі США та Ізраїлем організації. Усе це відбувається на тлі війни між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

"Іран є життєво важливим прихильником ХАМАСу та багатьох інших угруповань, які він підтримує в регіоні, включно з повстанцями-хуситами в Ємені, які атакували кораблі в Червоному морі та Аденській затоці, і Хезболлою в Лівані, яка бере участь у регулярних перехресних нападах", — додали журналісти.

Нагадаємо, 28 січня в Йорданії внаслідок удару безпілотника загинули троє американських військових, ще десятки отримали поранення. Президент США Джо Байден тоді заявив, що країна "дасть відповідь".

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що Байден підштовхнув світ до Третьої світової війни. Він звинуватив лідера у наданні Ірану "мільрдів доларів", які підуть на "кровопролиття".

30 січня у ЗМІ інформували, що Байден ще обмірковує заходи у відповідь на смертоносну атаку БПЛА.