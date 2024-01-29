Удар БПЛА по американській базі в Йорданії: Байден заявив, що США "відповідатимуть" (відео)

За словами американського президента, Вашингтон притягне до відповідальності всіх винних в атаці, унаслідок якої 3 військових загинули і понад 30-ти дістали поранення.

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Президент Джо Байден заявив у неділю, 28 січня, що США "дадуть відповідь" на нічний удар безпілотника на північному сході Йорданії, недалеко від сирійського кордону, унаслідок якого загинули троє американських військовослужбовців і десятки дістали поранення. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Байден звинуватив підтримувані Іраном воєнізовані формування в першій загибелі американців після кількох місяців нападів цих угруповань на американські війська на Близькому Сході.

Як пише The Washington Post, президент США під час візиту до Південної Кароліни попросив хвилину мовчання під час виступу в банкетному залі баптистської церкви.

"Учора ввечері у нас був важкий день на Близькому Сході. Ми втратили трьох сміливців унаслідок нападу на одну з наших баз", — сказав він. Після хвилини мовчання Байден додав: "І ми будемо відповідати".

Атака на базу США в Йорданії

28 січня Центральне командування США повідомило, що троє військовослужбовців США загинули й кілька людей дістали поранення внаслідок падіння ударного дрона на базу на північному сході Йорданії, недалеко від кордону із Сирією. Поранення дістали щонайменше 34 особи. Вісьмом військовослужбовцям, які дістали поранення, потрібна була евакуація з Йорданії для надання медичної допомоги на вищому рівні, але їхній стан стабільний. Усі інші військовослужбовці проходять повне обстеження для подальшого лікування.

Повідомляється, що напад стався на базі матеріально-технічного забезпечення, розташованій у вежі 22 йорданської оборонної мережі.

"На базі дислоковано близько 350 військовослужбовців армії та ВПС США, які виконують низку ключових допоміжних функцій, включно з підтримкою коаліції з остаточного розгрому ІДІЛ", — ідеться в повідомленні командування США.

Байден заявив, що напад скоїли "підтримувані Іраном радикальні воєнізовані угруповання, що діють у Сирії та Іраку".

"Не сумнівайтеся: ми притягнемо до відповідальності всіх винних — у той час і в той спосіб, які ми виберемо", — додав американський президент.

Іран заперечує свою причетність до атаки безпілотника на базу США в Йорданії

Іранський уряд у понеділок дистанціювався від атаки безпілотника-камікадзе, здійсненої проіранськими ополченцями на позиції американської армії в Йорданії, повідомляє Euronews.

За словами Тегерана, претензії США є "необґрунтованим звинуваченням", спрямованим на "втягування" Вашингтона в конфлікт.

Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канані заявив, що "групи опору в регіоні не отримують наказів від Ірану щодо своїх рішень і дій".

Він також заявив, що "повторення необґрунтованих звинувачень на адресу Ірану є проєкцією і змовою тих, хто зацікавлений у тому, щоб втягнути Сполучені Штати в нову битву в регіоні".

Нагадаємо, 29 січня агентство Bloomberg писало, що адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість завдати удару по Ірану у зв'язку з атакою іранського безпілотника в Йорданії.

Раніше, 22 січня, іранські проксі здійснили атаку на американські війська на авіабазі Аль-Асад в Іраку. Унаслідок удару постраждало кілька американських та іракських військовослужбовців.