Досить серйозна шкода для ЧФ РФ: що відомо про знищення катера "Ивановец" (фото, відео)

Катер був серйозною бойовою одиницею в Чорноморському флоті. Він патрулював західне узбережжя тимчасово окупованого Криму і міг завдавати ударів по надводних цілях.

Росія втратила ще одне судно в Чорному морі. Україна потопила ракетний катер "Ивановец", який був одним із катерів, з яких складається бойове ядро ЧФ РФ. На його борту могли перебувати чотири десятки членів екіпажу. Фокус зібрав усе, що на цей момент відомо про успішне знищення "Івановця" в районі Донузлава.

Так, у ніч проти 1 лютого бійці спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України знищили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ. За допомогою морських дронів було завдано кілька ударів по кораблю, що призвело до його повного знищення.

"Ивановец" перебував на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Унаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, несумісних із подальшим рухом. У ГУР заявили, що корабель дав крен на корму і затонув.

Вартість "Ивановца" становила орієнтовно 60-70 млн доларів. Пошуково-рятувальна операція окупантів, за попередньою інформацією, не увінчалася успіхом.

На борту могли перебувати 40 моряків ЧФ РФ

У ВМС ЗСУ заявили, що втрата РФ "Ивановца" — істотна для ЧФ РФ, оскільки у нього є лише три катери проєкту 1241.1, а судно входило до так званого "бойового ядра" російського флоту в Чорному морі. Штатна кількість особового складу — 40 моряків.

"Ця бойова одиниця є досить серйозною одиницею. Це якраз один із тих катерів, з яких складається бойове ядро ЧФ РФ. Це — ракетний катер, який має знищувати надводні цілі. Так, він фактично не міг виконувати зараз завдання, як і решта кораблів зі знищення наших одиниць, тому що наші берегові артилеристи його не підпускають до берега, але це досить потужна серйозна бойова одиниця. Тому, так, це досить серйозна шкода, яку отримав ЧФ так званої РФ", — пояснив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

У ВМС ЗСУ розповіли, що це не перша втрата окупантів у 41-й бригаді. Уже було пошкоджено малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум" завдяки спільним зусиллям СБУ та ВМС ЗСУ.

"Ця операція — чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму шкідливо для їхнього здоров'я", — додали у ВМС.

Останні години "Ивановца"

OSINT-аналітик H I Sutton у своєму X (Twitter) опублікував супутниковий знімок, який показує, що судно затонуло в озері Донузлав або біля нього.

"Ракетний корвет класу "Тарантул" "Ивановец" затонув в озері Донузлав або поблизу нього", — йдеться в повідомленні.

У середу, 31 січня, катер патрулював західне узбережжя тимчасово окупованого Криму. При цьому судно виплило за межі озера Донузлав, яке від моря відокремлює піщаний пересип.

Яке озброєння мав "Ивановец"

Катер було побудовано 1989 року за проєктом 1241 "Молния" на верфі "Середньо-Невський суднобудівний завод". На озброєнні ВМФ РФ є близько 18 таких катерів.

Основним завданням катера була боротьба з ворожими надводними цілями. Для цього він мав 76-мм артилерійську установку АК-176 і чотири пускові установки для протикорабельних крилатих ракет П-270 "Москіт".

Також на борту може бути ПЗРК "Игла" або ЗРК "Стріла-3" для боротьби з повітряними загрозами і дві шестиствольні 30-мм гармати АК-630М.

Незалежний дослідник H I Sutton опублікував супутникове зображення, на якому зафіксовано ракетний катер "Івановець" на рейді в озері Донузлав. Біля мису з ним були ще 6 кораблів. Станом на ранок 31 січня корабель ще був на плаву.

Катер "Ивановец" Фото: PH1 Salois

Знищив український корвет "Тернопіль"

21 липня 2023 року в Міноборони РФ відзвітували про проведення навчань в акваторії Чорного моря. Окупанти тренувалися бити по мішенях і цього разу мішенню став захоплений у 2014 році в Криму катер ВМС ЗСУ "Тернопіль". "Ивановец" запустив по українському кораблю протикорабельну ракету "Москіт".

Корвет ВМС ЗСУ "Тернопіль", який потопив "Івановець"

"Тернопіль" вважався новітнім корветом ВМС України. Його було спущено на воду 15 березня 2002 року. Екіпаж корабля під час анексії Криму відмовлявся здаватися, а за кілька днів капітан судна Максим Ємельяненко заявив, що корвет готуються захопити, але особовий склад був готовий відбивати штурм. "Тернопіль" росіяни захопили, а капітан Ємельяненко став єдиним з екіпажу в 100 осіб, хто зрадив Україну і перейшов на службу в РФ.

Нагадаємо, що РФ програє битву за Чорне море. Морські дрони, знищення "Москви" та інші операції змусили РФ відійти від значної частини Чорного моря.