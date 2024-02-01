"Це не смертник": майор НГУ висловився про мобілізацію невмотивованих людей (відео)

За словами командира батальйону "Свобода" Петра Кузика, жорсткі методи вербування знімуть лише проблему кількості військ, однак для ефективного знищення ворога потрібна мотивація і відповідна підготовка.

Усім мобілізованим громадянам необхідно чесно надавати інформацію про те, що на них чекає, які завдання вони виконуватимуть. Про це сказав майор НГУ і командир батальйону "Свобода" Петро Кузик в інтерв'ю каналу "Київ24" 1 лютого.

Кузик поділився своєю думкою про мобілізацію, зазначивши, що жорсткіші методи знімуть тільки першу проблему. Йдеться про кількісне поповнення армії.

"А далі до мене приходитимуть невмотивовані люди, з якими мені потрібно буде працювати на полігоні, яких мотивувати", — сказав він.

Військовий зазначив, що боєць може бути ефективним, якщо він пройшов серйозну підготовку і в нього є всі засоби для знищення ворога та забезпечення свого життя. Однак, на його думку, найголовніше — це воля і прагнення до захисту країни.

"Тоді це не смертник, якого посилають в окопи на м'ясо — це серйозна бойова одиниця, яка не просто вміє виживати і виживає, а яка знищує ворога дуже ефективно", — пояснив Кузик.

Нагадаємо, ветеран АТО і військовий експерт Євген Дикий в інтерв'ю Фокусу від 1 лютого сказав, що на початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ зазнали доволі великих втрат, але зараз ситуація настільки покращилася, що можна їх оприлюднити.

Раніше, 28 січня, колишній командир 47-ї механізованої бригади ЗСУ Микола Мельник заявив, що українські чоловіки, які втекли за кордон під час повномасштабного вторгнення Росії, є "звичайними боягузами", яких потрібно позбавити права голосу в Україні.