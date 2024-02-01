РФ ігнорує вимогу України віддати тіла військовополонених нібито загиблих в Іл-76, — ГУР

Українська сторона вже кілька разів зверталася до РФ з приводу передавання тіл, але відповіді так і не отримала. Статус 65 осіб із списку, які нібито перебували на борту Іл-76, не змінився — вони і досі вважаються військовополоненими, кажуть в розвідці.

Російська сторона ніяк не відреагувала на кілька звернень від України щодо передачі тіл військовополонених, які нібито перебували на борту збитого літака Іл-76 у Бєлгородській області. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, це питання "надзвичайно складне і драматичне", а масштабний обмін полоненими 31 січня відбувся як раніше запланований у день падіння літака Іл-76 24 січня. В межах обміну додому повернулись українці, окрім 65 осіб зі списку тих, хто нібито перебував на борту літака.

"Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде. Тому залишається актуальною вимога нашої держави стосовно проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а що насправді було всередині – чи були там люди, чи був там боєкомплект, хто там перебував, окрім екіпажу", – сказав Андрій Юсов.

Він наголосив, що статус 65 осіб із списку, які нібито перебували на борту Іл-76 не змінився. Вони досі вважаються військовополоненими.

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області: деталі

Військово-транспортний літак Іл-76 впав 24 січня за 100 км від українського кордону неподалік від Бєлгорода. Згідно з даними українського командування, саме в таких літаках ЗС РФ перевозили ракети С-300/С-400 для ударів по Харкову.

Російські ЗМІ одразу почали публікувати повідомлення, що на борту літака перебували 65 українських полонених, яких нібито везли на обмін, і літак якраз сідав. На кадрах, які вивчали фахівці, не було видно ознак, що в салоні могла перебувати велика кількість людей.

OSINT-розслідувачі та військові експерти проаналізували доступну інформацію про авіакатастрофу і з'ясували, що майже третина людей зі списку росЗМІ — це українці, які раніше повернулися з полону. Також з'ясували, що вказаний борт залучався для перевезення боєприпасів.

Журналісти проєкту "Схеми" встановили імена членів екіпажу — некрологи про їхню смерть опублікували в соцмережах.

24 січня Андрій Юсов підтвердив, що на 24 січня справді планували провести обмін полоненими, але в якийсь момент процес зупинився.