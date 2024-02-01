Безпілотники можуть допомогти Україні вийти з позиційної війни, — Залужний

За словами Головнокомандувача ЗСУ, застосування безпілотників на полі бою значно зменшує втрати, адже управління відбувається дистанційно. Також це дає змогу масовано атакувати противника раптово.

Сучасні технології кардинально змінюють стратегію ведення бойових дій. Велику роль у цьому плані відіграють БПЛА, які активно використовуються обома воюючими сторонами на полі бою. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для CNN.

За його словами, саме безпілотники разом з іншими новими видами озброєнь можуть бути єдиним інструментом, щоб вийти з позиційної війни, яка є для української сторони невигідною.

Сьогодні є кілька факторів, які сильно впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування Сил оборони. Це: нестабільна політична ситуація навколо України, російські провокації, виснаження ресурсів у союзників, неефективність санкцій, обмежений мобілізаційний ресурс, а також невизначеність у масштабі бойових дій.

"З огляду на сказане вище, а також відповідно до умов війни сьогодення, чи не основним варіантом здобуття переваги є оволодіння усім арсеналом порівняно дешевих, новітніх і вкрай ефективних засобів, які швидко розвиваються", — заявив Головнокомандувач ЗСУ.

На його думку, якщо скористатися можливостями прогресу, то це призведе не тільки до перемоги України, а й до економії ресурсів для всіх. Необхідно збільшити можливості БПЛА та інших технологічних систем, які позитивно впливають на подальші бойові дії.

Також таке рішення допомогло б вирішити низку ключових проблем в організації ведення бойових дій. Валерій Залужний заявив, що завдяки безпілотним та іншим новим технологіям можна буде підвищити ступінь безконтактності протистояння і тим самим знизити рівень втрат, адже управління відбувається дистанційно. Також у виконанні бойових завдань будуть рідше застосовуватися традиційні засоби ураження, серед яких важка бойова техніка.

Окупанти отримуватимуть раптові масовані удари по різних важливих об'єктах, підсумував Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, у цій же статті Валерій Залужний розповів, яка стратегія допоможе Україні перемогти. За його словами, кожна війна має свою унікальну стратегію і головне правильно її вибудувати. Нині вкрай важливо стежити за прогресом, який кардинально змінює класичне сприйняття бойових дій.