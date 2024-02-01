Менше ресурсу — більше шкоди: Залужний розповів, яка стратегія допоможе Україні перемогти

За словами Головнокомандувача ЗСУ, кожна війна має свою унікальну стратегію, і головне — правильно її вибудувати. Нині вкрай важливо стежити за прогресом, який кардинально змінює класичне сприйняття бойових дій.

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Україні необхідно внести важливі зміни до підходу ведення бойових дій, щоб здобути перемогу над російськими окупантами. Для цього необхідно бути мобільнішими в тактиці та засобах. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для CNN.

За його словами, майже 80 років минуло з останніх битв Другої світової війни, і саме вона стала основною для стратегічного бачення майбутніх протистоянь.

У сучасному світі спостерігається швидкий розвиток авіації, ракет, космічних засобів тощо, однак стратегія перемоги, як і раніше, полягає в знищенні супротивника та звільненні або захопленні територій.

"Водночас форми та способи, якими це досягалося, безпосередньо залежали від рівня розвитку озброєння та військової техніки, яка використовувалася. Звісно, знання основ стратегії, оперативного мистецтва, тактики мають супроводжувати кар'єрний ріст військових спеціалістів і слугувати для вирішення двох головних завдань", — заявив Валерій Залужний.

Перше із завдань може здатися другорядним, каже Головнокомандувач. Полягає воно в підготовці воєначальника до майбутньої війни. Необхідно передбачити те, яким буде початок імовірних бойових дій, адже саме цей чинник дає змогу не лише витримати удар, а й надати гідну відповідь противнику — знищити його ударні угруповання та виграти час, щоб перехопити ініціативу. В цій справі багато ризиків, вважає Валерій Залужний, адже є лише один шанс дати відсіч, маючи менше сил і можливостей.

Друге завдання є основним. Воно полягає в тому, щоб своєчасно з'ясувати вимоги, які висуває війна. Пов'язано це також із розвитком технічного прогресу. Відповідно, Головнокомандувач переконаний, що кожна війна потребує правильно вибудуваної унікальної стратегії. Це дає змогу в нових умовах уже знайти той самий шлях до перемоги.

Водночас наявні доктрини відкидати не можна, ідеться в повідомленні, адже вони досконально описують процес підготовки та ведення операцій. Вони постійно змінюються та наповнюються новим змістом.

"Отже, з урахуванням вимог сьогодення, найголовніше наше завдання полягатиме в прийнятті нової точки зору на форми та способи застосування Сил оборони для досягнення перемоги. Основною причиною зміни стратегії, форм і способів застосування військ, безумовно, є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем, застосування яких стало масовим і дає змогу виконувати широкий спектр завдань, який постійно зростає", — продовжує Валерій Залужний.

У результаті, як підсумував Головнокомандувач ЗСУ, за допомогою меншої кількості ресурсів можна буде завдавати противнику максимальної шкоди. Це допоможе не тільки перемогти, а й убезпечить від агресії в майбутньому.

Нагадаємо, 29 січня в мережі поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нібито зняли з посади. Стверджувалося, що президент України Володимир Зеленський уже нібито підписав відповідний указ.

30 січня британське видання Financial Times із покликанням на неназвані джерела стверджувало, що Зеленський готується до серйозної перестановки у вищому військовому командуванні.