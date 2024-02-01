"Уже не секрет": офіцер ЗСУ назвав можливі претензії Зеленського до Залужного (відео)

За словами Ігоря Лапіна, говорячи про можливі претензії президента до головнокомандувача ЗСУ, потрібно дивитися на їхню первісну причину.

Офіцер ЗСУ і народний депутат VIII скликання Ігор Лапін вважає, що ймовірне звільнення Валерія Залужного може бути пов'язане з високими рейтингами головнокомандувача ЗСУ і військових загалом. Про це він сказав в інтерв'ю "Еспресо" 1 лютого.

На думку екснардепа, говорячи про можливі претензії Зеленського до Залужного, потрібно шукати їхню первинну причину.

"Якщо говорити відверто, бо ні для кого вже не є таємницею, що різне бачення елементів підготовки до війни між Зеленським і Залужним потягнуло за собою відповідні тези", — вважає офіцер.

Військовий заявив, що перед початком повномасштабної війни головнокомандувач ЗСУ наполягав на мобілізації резервів першої черги та розгортанні сил тероборони, проте його вимоги не були виконані. За його словами, через це перша хвиля найбільш мотивованої піхоти "була похована в українській землі".

"Тому питання подальшої відповідальності нестиме на собі той, хто візьме на себе перший удар. А що було першим ударом? Погана підготовка ЗСУ чи невміле керівництво армією? На цьому в принципі можна ставити крапку", — сказав Лапін.

За словами Лапіна, після відбиття першої російської навали, коли ЗСУ звільнили Чернігівську, Сумську, Харківську та правобережжя Херсонської області, рейтинги військових і ЗСУ сягали 90%.

"Зеленський міг би сказати, що має інше бачення на керівництво ЗСУ, що Залужний, наприклад, не впорався з такою-то ситуацією, тому він його змінює. І це було б чесно по відношенню до людей. Але що ж він скаже, що Залужний не впорався з рейтингами Зеленського?" — сказав екснардеп.

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

Нагадаємо, 29 січня низка українських ЗМІ повідомили, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного могли зняти зі своєї посади. Через деякий час у Telegram-каналі Міноборони України з'явилося повідомлення зі зверненням до всіх журналістів: "Ні, це не правда".

Водночас американська газета The Washington post із посиланням на свої джерела повідомила, що на нараді 29 січня Зеленський повідомив Залужному, що звільняє його. Джерело видання також заявило, що головнокомандувачу було запропоновано іншу посаду, яку він відхилив.

За даними The Economist, Зеленський запропонував Залужному обійняти посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Зі свого боку, The Times пише, посилаючись на неназваних вищих офіцерів, що президент скасував своє рішення про звільнення головнокомандувача через тиск з боку вищого військового командування і міжнародних партнерів.